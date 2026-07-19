جلسه شورای فرهنگی دانشگاه آزاد با ترکیب جدید اعضای حقیقی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر فرزاد جهانبین در ابتدای این جلسه با تشریح الگوی حکمرانی فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، بر رویکرد سیاستگذاری و هدایت فرهنگی مبتنی بر شاخصها، زیرشاخصها و سنجههای ارزیابی تأکید کرد و گفت: در این الگو مبتنی بر اسناد بالادستی و سیاست ها و بسته های تحولی ابلاغی از سوی رییس دانشگاه آزاد اسلامی، تلاش می شود بدون مداخله در شیوه اجرای برنامهها در واحدهای دانشگاهی، از طریق طراحی شاخصهای روشن، واحدها به سمت اولویتهای فرهنگی دانشگاه هدایت شوند.
وی افزود: محور این الگو، توجه به اقطاب اثرگذار و فراهم کردن زمینه فعالیت مؤثر آنان است؛ به گونهای که واحدهای دانشگاهی با رفع موانع پیش روی این اقطاب و ایجاد بستر مناسب برای نقشآفرینی آنان، در تحقق مؤلفههای کلیدی فرهنگ دانشگاهی همچون کرامت، امید، مسئولیتپذیری و مشارکت اجتماعی موفقتر عمل کنند.
جهانبین با اشاره به دیگر ابعاد حکمرانی فرهنگی اظهار کرد: کارنمای فرهنگی واحدها، میزان کارآمدی آنان را در تمهید مقدمات کنش اقطاب و رفع موانع پیش روی آنان نشان میدهد. در کنار آن، پیمایش «سیمای زندگی دانشجویان» به سنجش اثربخشی فعالیتهای فرهنگی میپردازد و مشخص میکند که این برنامهها تا چه اندازه توانستهاند بر نگرش، رفتار و زیست فرهنگی دانشجویان اثرگذار باشند.
در ادامه جلسه، گزارش ارزیابی شوراهای فرهنگی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از نظر کمیت و کیفیت برگزاری جلسات، تنوع پرداختن به اقطاب اثرگذار و میزان تحقق اولویتهای فرهنگی ارائه شد و اعضای شورا درباره نتایج این ارزیابی به بحث و تبادل نظر پرداختند.
بررسی برنامهریزی سیزدهمین اجلاس سراسری مسئولان کانونهای بسیج اساتید در مشهد، برنامههای مرتبط با راهپیمایی اربعین حسینی و راهاندازی و پشتیبانی از مواکب مرزی و برونمرزی دانشگاه آزاد اسلامی، و نیز تعیین استادان مشاور شبکههای سراسری کانونهای زیست عفیفانه، شعر و ادب، ایثار و شهادت، فضای مجازی و رسانه، از دیگر دستورهای این جلسه بود.
اعضای شورای فرهنگی ضمن تقدیر از اقدامات انجامشده در زمینه طراحی نظام ارزیابی فرهنگی، بر ضرورت تحلیل دقیقتر زیستبوم فرهنگی واحدهای دانشگاهی، آسیبشناسی مستمر، توجه بیشتر به نوآوریها و ابتکارات فرهنگی در تحلیل مصوبات شورای فرهنگی واحدها تأکید کردند.
همچنین اعضای شورا بر تقویت ابعاد فرهنگی برنامههای اربعین حسینی، بهرهگیری حداکثری از این ظرفیت تمدنی در تربیت فرهنگی دانشجویان و نیز معرفی و تبیین هرچه بیشتر ابعاد شخصیتی، علمی، مدیریتی و فرهنگی قائد شهید تأکید کردند.
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