رفع موانع ارزی و تأمین سوخت معادن از مطالبات اصلی بخش تولید زنجان است

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی مسیبی ظهر یکشنبه در یکصد و هفتمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به مهمترین چالشهای حوزه تولید، معدن و تجارت استان، بر ضرورت تسریع در تصمیمگیری دستگاههای ملی برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی تأکید کرد.
وی با اشاره به موضوع رفع تعهد ارزی صادرکنندگان اظهار کرد: با پیگیریهای انجامشده و رایزنی با معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، مهلت تمدید کارتهای بازرگانی تا پایان مردادماه تمدید شده است، اما این آخرین فرصت خواهد بود و لازم است بانک مرکزی و گمرک هرچه سریعتر راهکارهای لازم را برای حل این مسئله اتخاذ کنند.
مسیبی افزود: در صورت تداوم این وضعیت، فعالان حوزه صادرات موقت با مشکلات جدی مواجه خواهند شد و این موضوع میتواند بر روند صادرات و فعالیت واحدهای تولیدی اثرگذار باشد.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان همچنین با اشاره به مشکلات حوزه معدن گفت: تأمین مواد ناریه همچنان یکی از دغدغههای اصلی بهرهبرداران معدنی استان است و با وجود پیگیریها و مکاتبات متعدد، هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است
مسیبی در ادامه با قدردانی از همکاری صورت گرفته در زمینه تأمین سوخت واحدهای صنعتی، خواستار تسریع در تأمین سوخت مورد نیاز معادن شد و تصریح کرد: اگرچه وضعیت تأمین سوخت بخش صنعت نسبت به گذشته بهبود یافته است، اما بخش معدن همچنان نیازمند توجه و پیگیری بیشتر از سوی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی است.
وی با بیان اینکه بیش از یک هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی فعال در استان زنجان فعالیت میکنند، خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از ۹ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری از طریق صدور پروانههای بهرهبرداری، توسعه و ایجادی در استان محقق شد و همزمان تعداد قابل توجهی جواز تأسیس و توسعه نیز برای سرمایهگذاران صادر شد که نشاندهنده ظرفیت بالای توسعه صنعتی استان است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت تقویت همکاری شبکه بانکی با بخش تولید تأکید کرد و گفت: اگرچه تعامل بسیاری از بانکهای استان با واحدهای صنعتی و معدنی مناسب است، اما انتظار میرود با تدبیر مدیران بانک شهر، همکاری این بانک نیز با فعالان اقتصادی استان بیش از پیش تقویت شود.
وی ابراز امیدواری کرد با همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی، بانکها و بخش خصوصی، زمینه رفع موانع تولید، توسعه سرمایهگذاری و رونق هرچه بیشتر اقتصاد استان زنجان فراهم شود.
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