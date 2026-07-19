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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۱

آنتن شبکه سه از خوزستان روشن شد

آنتن شبکه سه از خوزستان روشن شد

امروز همه برنامه های زنده شبکه سه از آبادان، اهواز و خرمشهر روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت سیما، با هدف اعلام همبستگی با مردم عزیز جنوب کشور، امروز تمامی برنامه های زنده شبکه سه با حضور مجریان، میهمانان و چهره‌ های هنری، ورزشی و فرهنگی از خوزستان سربلند پخش خواهد شد.

برنامه های «سلام صبح به خیر»، «طبیب»، «سمت خدا»، «سیاست خارجی» و «توپ و تور»، از جمله برنامه‌ هایی است که امروز به صورت زنده از خوزستان پخش و یا در ادامه روانه آنتن خواهد شد.

همچنین دیگر شبکه ها نیز با توجه به اتفاقات اخیر در کنداکتور برنامه ها تغییراتی ارائه داده اند.

کد مطلب 6892639
عطیه موذن

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