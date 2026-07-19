توانیر: چگونه با چند اقدام ساده مانع خاموشی در جنوب شویم؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، محمد اله‌داد مدیرعامل توانیر در درخواستی کم‌سابقه، شرایط حساس کنونی شبکه برق را به روزهای بحرانی زلزله و جنگ تشبیه کرد و از مردم سراسر کشور خواست تا با کاهش مصرف برق و اهدای سهم خود به هموطنان جنوبی، همچون اهدای خون در شرایط اضطرار و بحران، به یاری هم‌وطنان گرمسیر جنوبی بشتابند. او با تاکید بر اینکه هر وات صرفه‌جویی امروز، نویدبخش تداوم آسایش و آرامش در جنوب کشور است، از شهروندان دعوت کرد به قرار همدلی با مردمان جنوب بپیوندند و مانع از بروز شرایط تلخ بی برقی در این مناطق داغ کشور شوند.

درباره آخرین وضعیت شبکه برق کشور و انتظارات صنعت برق از مردم اظهار کرد: روزهای بسیار گرمی را پشت سر می‌گذاریم و بر اساس اطلاعات سازمان هواشناسی، این روزها تعداد قابل توجهی از گرم‌ترین شهرهای جهان در کشور ما قرار دارند.

او افزود: در گذشته معمولا افزایش دما تنها در بخشی از کشور رخ می‌داد، اما اکنون به‌صورت همزمان شهرهایی از استان‌های خوزستان، هرمزگان، فارس، کرمان، قم، ایلام و حتی مناطق شمالی کشور با گرمای شدید مواجه هستند و این گستردگی طی ۱۰ سال اخیر بی‌سابقه بوده است. همچنین دمای هوا در این روزها از میانگین ۱۰ سال گذشته نیز فراتر رفته است.

مدیرعامل توانیر ادامه داد: افزایش دما به‌طور طبیعی موجب افزایش نیاز به استفاده از وسایل سرمایشی برای تأمین رفاه مردم می‌شود و واقعیت این است که شبکه برق کشور در بخش تولید، انتقال و توزیع، پاسخگوی روند فزاینده مصرف برق در این روزها نیست.

او تصریح کرد: در روزهای گرم سال علاوه بر افزایش بار سرمایشی، مصرف بخش کشاورزی نیز افزایش می‌یابد و فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد می‌کند. از همین رو، صمیمانه از مردم شریف کشور عذرخواهی می‌کنم که با توجه به محدودیت امکانات، امکان تامین این میزان از انرژی وجود ندارد.

اله‌داد با قدردانی از همراهی مردم گفت: خوشبختانه مردم تاکنون کمک شایانی به صنعت برق کرده‌اند و شرایط ویژه کشور را نیز به خوبی درک می‌کنند. روز گذشته همکاران ما در جنوب کشور تا ساعت سه و چهار بعدازظهر و در دمای بالای ۵۰ درجه، زیر تابش مستقیم آفتاب مشغول رفع آسیب‌ها و خرابی‌های شبکه بودند و واقعاً مشاهده فعالیت آنان در چنین شرایط دشواری، نگران‌کننده و در عین حال افتخارآفرین بود.

مدیرعامل توانیر با درخواست از مردم برای مدیریت مصرف برق اظهار کرد: از مردم شریف و همراه کشور تقاضا دارم با صرفه‌جویی در مصرف برق، به صنعت برق کمک کنند تا بتوانیم این روزهای سخت را پشت سر بگذاریم. اعمال محدودیت در مناطق جنوبی کشور برای ما بسیار تلخ و دشوار است و امیدواریم با همراهی مردم بتوانیم فرصت بیشتری برای تامین برق پایدار این مناطق فراهم کنیم.

او با تشبیه این همراهی به فراخوان‌های اهدای خون در شرایط بحرانی افزود: همان‌گونه که در روزهای جنگی هلال احمر برای اهدای خون فراخوان می‌دهد، امروز نیز از مردم درخواست می‌کنیم با صرفه‌جویی در مصرف برق، امکان انتقال برق به مناطق جنوبی کشور را فراهم کنند تا شرایط رفاه و آسایش بهتری برای هموطنان این مناطق ایجاد شود.

اله‌داد ادامه داد: همواره تلاش شده است برق مورد نیاز صنایع و واحدهای تولیدی تامین شود تا تولید کشور متوقف نشود، نیروی کار بیکار نشود و فعالیت‌های اقتصادی و تعهدات صادراتی تولیدکنندگان آسیب نبیند، اما امروز علاوه بر این موضوع، تامین برق مناطق جنوبی که در معرض حملات دشمن قرار گرفته‌اند نیز از اولاوت اوژه برخوردار است.

وی خاطرنشان کرد: برق باید در اولویت واحدهای مولد و تولیدی قرار گیرد تا کشور در این شرایط بتواند روی پای خود بایستد، اما در کنار آن باید پشتیبانی لازم از مناطق جنگی نیز انجام شود و در روزهای گرم سال، تأمین برق پایدار جنوب کشور حفظ شود.

مدیرعامل توانیر با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت برق اظهار کرد: همکاران صنعت برق از ابتدای وقوع این شرایط، با ایثار و فداکاری توانسته‌اند خدمات لازم را ارائه کنند، اما با توجه به گرمای استثنایی دو تا سه هفته آینده، همراهی مردم بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

توصیه‌های مدیریت مصرف برق

وی از مردم خواست دمای کولرهای گازی را روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد تنظیم کنند، کولرهای آبی را راو دور کند قرار دهند، روشنایی‌های غیرضروری را خاموش کنند و از روشن بودن همزمان کولر گازی و باز بودن درب فروشگاه‌ها و اماکن تجاری خودداری کنند.

اله‌داد همچنین با اشاره به کشف مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز گفت: تنها طی یک هفته گذشته، همکاران ما بیش از ۱۰ مرکز غیرمجاز استخراج رمزارز را در واحدهای تولیدی و بیش از چهار مورد را در دامداری‌ها و واحدهای کشاورزی شناسایی کرده‌اند.

او تاکید کرد: این تجهیزات علاوه بر مصرف بالای برق، به دلیل نیاز به سامانه‌های خنک‌کننده، در فصل گرم سال مصرف بسیار بیشتری نسبت به سایر فصول دارند و فشار مضاعفی بر شبکه برق وارد می‌کنند.

در ادامه این گفت‌وگو، موضوع بازنگری در جدول خاموشی‌ها، قیمت برق صنایع و سیاست‌های مدیریت مصرف مطرح شد.

مدیرعامل توانیر با اشاره به اصلاح تعرفه‌ها اظهار کرد: در بخش خانگی، مشترکان پرمصرف اکنون هزینه‌ای بالاتر از برق صنعتی پرداخت می‌کنند، اما در مجموع هنوز قیمت برق بسیاری از صنایع انرژی‌بر نسبت به کشورهای همسایه پایین‌تر است.

او افزود: مصرف برق ایران از مجموع مصرف شش کشور همسایه شامل افغانستان، پاکستان، عراق، ارمنستان، جمهوری آذربایجان و ترکیه با جمعیتی بیش از ۳۵۰ میلیون نفر بیشتر است و بخش عمده این مصرف در حوزه خانگی و بخش‌های غیرمولد اتفاق می‌افتد. اگر بتوانیم مصرف بخش‌های غیرمولد را کاهش دهیم، امکان تخصیص برق بیشتری به بخش صنعت فراهم خواهد شد.

او با اشاره به اجرای قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق گفت: بر اساس این قانون، صنایع انرژی‌بر از ابتدای سال موظف شده‌اند برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه یا خرید برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تابلوهای سبز تامین کنند و اختلاف قیمت موجود نیز مربوط به همین بخش محدود از مصرف صنایع است که عمدتا در فصل گرم سال اتفاق می‌افتد.

مدیرعامل توانیر در پایان با تاکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری در همه بخش‌ها اظهار داشت: چه در بخش خانگی، چه کشاورزی و چه صنعت، هنوز ظرفیت زیادی برای ارتقای بهره‌وری وجود دارد. توسعه استفاده از الکتروموتورهای پربازده در کشاورزی، جایگزینی موتور کولرهای قدیمی با موتورهای BLDC و استفاده از کولرهای گازی کم‌مصرف از جمله اقداماتی است که باید با جدیت دنبال شود. تحقق این اهداف نیازمند سرمایه‌گذاری است و برای مصرف‌کنندگان نیز مستلزم حمایت‌های مالی و اقتصادی خواهد بود.