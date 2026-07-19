به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام میلاد امینی موحد صبح امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به نقش محوری رسانه در ثبت و انتقال این حماسه عظیم، جزئیات برنامههای تولید شده توسط این مرکز را تشریح کرد.
وی گفت: مجموعه مستندهای مهمان آقا در ۱۰ قسمت تولید و از رسانه ملی پخش شده است؛ این مستندها با محوریت روایت مردم و فعالان عراقی در ایام تشییع رهبر انقلاب در عراق تهیه شد و توانست زاویهای متفاوت از حضور و احساسات مردم این کشور را به تصویر بکشد.
مدیر مرکز رسانه روایت خوزستان از تولید ۱۰ مستند بلند دیگر خبر داد که بهزودی از رسانه ملی و فضای مجازی منتشر خواهند شد؛ این مستندها به مراسم تشییع در شهرهای مختلف ایران و عراق پرداخته و ابعاد گسترده حضور میلیونی مردم در این آیین باشکوه را روایت میکنند.
امینی موحد افزود: ۲۰ تیزر کوتاه با موضوع حال و هوای مراسمات وداع و تشییع از شهرهای مختلف ایران و عراق تولید شده است که تصاویری دلنشین از سوگ و ارادت مردمی را به نمایش میگذارد.
وی با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت فضای مجازی برای انتقال پیام این رویداد، توضیح داد: بیش از ۵۰ محتوای کوتاه و بلند برای انتشار در بستر فضای مجازی تولید شده است که با توجه به مخاطبان متنوع این فضا، تلاش دارد تا گوشههایی از شکوه حضور مردم و ابعاد عاطفی و هویتی این مراسم را به تصویر بکشد.
به گزارش خبرنگار مهر، این مرکز رسانهای با تولید آثار مذکور، نقش مؤثری در مستندسازی و ثبت یکی از بزرگترین رویدادهای تاریخ معاصر ایفا کرده است؛ مجموعه تولیدات این مرکز علاوه بر پخش از رسانه ملی، در فضای مجازی نیز در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت تا روایت جامع و کاملی از این حماسه بینظیر مردمی ارائه شود.
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