استان سمنان «پایتخت تنوع زیستی»؛ گردشگری محیط زیستی توسعه یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید یوسف پور ظهر یکشنبه در نشست مشترک با اعضای شورای شهر و مدیریت شهری سمنان در سالن جلسات شورای شهر، خواستار ارتقای کیفیت هوای شهر و بهرهگیری از ظرفیتهای طبیعی سمنان شد.
وی با اشاره به جایگاه استان سمنان به عنوان «پایتخت تنوع زیستی» افزود: توسعه گردشگری زیستمحیطی از اولویت های محیط زیست استان سمنان است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان سمنان با اشاره به ایجاد اکوپارک و موزه تاریخ طبیعی به عنوان یکی دیگر از برنامه ها بیان کرد: برگزاری جشنوارههای فرهنگی و هنری با محوریت محیطزیست و تقویت هویت بصری شهر با المانهای محیطزیستی از تاکیدات محیط زیست استان سمنان است.
یوسف پور همچنین با اشاره به گستردگی استان سمنان و محدودیتهای نیروی انسانی و اعتبارات، گفت: حفاظت محیط زیست در این استان دشوار است.
وی ادامه داد: با وجود این محدودیتها، پایش مستمر و غیرمحسوس صنایع با هدف پیشگیری از آلودگی هوا بهطور جدی در دستور کار ادارهکل حفاظت محیطزیست استان قرار دارد.
به گزارش مهر، در این نشست، اعضای شورای اسلامی شهر سمنان نیز بر گسترش همکاریهای مشترک، نصب تابلوهای اطلاعرسانی شاخص کیفیت هوا، انجام مطالعات پژوهشی و تقویت برنامههای مشترک برای حفاظت از محیطزیست و ارتقای سلامت شهروندان تأکید کردند.
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