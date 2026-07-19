۷۰ درصد آتش سوزی های منازل ناشی از حوادث برق است

روح الله فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش نوسانات و بی احتیاطی در سیمکشی های استاندارد برق ساختمان در بروز حوادث، اظهار کرد: باتوجه به فرسودگی وسایل برقی به مرور زمان، خانواده ها حتما باید به صورت دوره ای بازدید فنی داشته باشند.

وی با بیان تاثیر نوسانات ولتاژ بر کارکرد وسایل برقی ساختمان ها، ابراز کرد: اتصال چند وسیله برقی به یک سه راهی باعث گرم شدن بیش از حد سیم آن و بروز حادثه می شود.

سخنگوی سازمان آتش نشانی کاشان با اشاره به اینکه ۷۰ درصد آتش سوزی های منازل در کاشان ناشی از حوادث برق است، تصریح کرد: در تعطیلات آخر هفته که خانواده ها به صورت طولانی مدت در منزل نیستند، وسایل برقی مانند تلویزیون، سشوار، شارژر و غیره باید از برق جدا شود تا در اثر گرما سیم های برق حادثه ساز نشود.

به گفته وی روشن گذاشتن طولانی مدت کولر گازی در منازل هنگام سفر به بهانه خنک نگه داشتن ساختمان صحیح نبوده و احتمال حوادث غیرمترقبه وجود دارد.

فدایی از حجم قابل توجه تماس های غیرمرتبط برخی شهروندان با سامانه ۱۲۵ برای اطلاع از خاموشی های احتمالی انتقاد کرد و گفت: خطوط ارتباطی این سازمان برای آمادگی مقابله با حوادث روزانه، نباید با این دست تماس ها اشغال شود.

وی به کشاورزان نواحی کاشان هشدار داد که در گرمای این فصل سال مراقب رهاشدن سیگار یا ظروف پلاستیکی عدسی مانند در محدوده مراتع و باغات خود باشند تا از بروز آتش سوزی های احتمالی جلوگیری شود.