اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در پلدختر

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای طرحهای ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی شهرستان پلدختر با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی پلیسی، طرح انتظامبخشی را در نقاط مختلف شهرستان به اجرا گذاشتند.
در جریان اجرای این طرح و با همکاری و مشارکت خوب شهروندان، دو خردهفروش مواد مخدر دستگیر و مقدار هفت کیلوگرم تریاک از آنها کشف شد. همچنین یک دستگاه خودروی سواری پژو نیز دراینرابطه توقیف شد.
در ادامه اجرای این طرح، ۱۰ معتاد متجاهر جمعآوری و برای طی مراحل درمان و بازپروری به مراکز ترک اعتیاد تحویل داده شدند.
همچنین مأموران انتظامی ۱۶ دستگاه وسیله نقلیه متخلف و فاقد پلاک شامل ۱۰ دستگاه خودرو و ۶ دستگاه موتورسیکلت را توقیف کردند.
در بخش دیگری از این طرح، ۸ نفر از افراد تحت تعقیب قضایی نیز شناسایی و دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند.
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