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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۲

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در پلدختر

اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در پلدختر

پلدختر - مرکز اطلاع‌رسانی پلیس لرستان از اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در شهرستان پلدختر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی، مأموران انتظامی شهرستان پلدختر با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی پلیسی، طرح انتظام‌بخشی را در نقاط مختلف شهرستان به اجرا گذاشتند.

در جریان اجرای این طرح و با همکاری و مشارکت خوب شهروندان، دو خرده‌فروش مواد مخدر دستگیر و مقدار هفت کیلوگرم تریاک از آنها کشف شد. همچنین یک دستگاه خودروی سواری پژو نیز دراین‌رابطه توقیف شد.

در ادامه اجرای این طرح، ۱۰ معتاد متجاهر جمع‌آوری و برای طی مراحل درمان و بازپروری به مراکز ترک اعتیاد تحویل داده شدند.

همچنین مأموران انتظامی ۱۶ دستگاه وسیله نقلیه متخلف و فاقد پلاک شامل ۱۰ دستگاه خودرو و ۶ دستگاه موتورسیکلت را توقیف کردند.

در بخش دیگری از این طرح، ۸ نفر از افراد تحت تعقیب قضایی نیز شناسایی و دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی تحویل شدند.

کد مطلب 6892667

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