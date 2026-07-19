واگذاری ۲۰ ویلچر برقی به مددجویان بهزیستی کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین رسولی ظهر یکشنبه در آیین اهدای ویلچر به متقاضیان تحت پوشش بهزیستی کردستان با اشاره به برنامه‌های این اداره‌کل در هفته بهزیستی اظهار کرد: همزمان با گرامیداشت این هفته، ۲۰ دستگاه ویلچر برقی میان افراد دارای معلولیت واجد شرایط تحت پوشش بهزیستی استان توزیع شد.

وی افزود: برای تهیه این تجهیزات اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد ریال اختصاص یافته و این اقدام با هدف کمک به تسهیل رفت‌وآمد، افزایش توانمندی فردی و فراهم کردن زمینه حضور فعال‌تر افراد دارای معلولیت در جامعه انجام شده است.

حمایت از استقلال افراد دارای معلولیت

مدیرکل بهزیستی کردستان با بیان اینکه تجهیزات کمک‌توانبخشی نقش مهمی در ارتقای سطح زندگی افراد دارای معلولیت دارد، گفت: دسترسی به این امکانات می‌تواند بخشی از محدودیت‌های حرکتی جامعه هدف را کاهش داده و امکان انجام امور روزمره را برای آنان آسان‌تر کند.

رسولی ادامه داد: تأمین تجهیزات توانبخشی از جمله برنامه‌های مهم بهزیستی در حوزه حمایت از افراد دارای معلولیت است و این روند با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه هدف دنبال می‌شود.

استفاده از ظرفیت خیران برای تأمین نیازهای جامعه هدف

وی با اشاره به محدودیت منابع و ضرورت تداوم خدمات حمایتی عنوان کرد: بهزیستی تلاش دارد با بهره‌گیری از ظرفیت اعتبارات دولتی و مشارکت خیران، روند تأمین تجهیزات مورد نیاز افراد دارای معلولیت را استمرار بخشد.

مدیرکل بهزیستی استان کردستان خاطرنشان کرد: توانمندسازی افراد دارای معلولیت و فراهم کردن زمینه مشارکت اجتماعی آنان از محورهای اصلی فعالیت‌های بهزیستی است و ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی در این راستا با جدیت ادامه خواهد داشت.

رسولی یادآور شد: واگذاری این تعداد ویلچر برقی بخشی از برنامه‌های هفته بهزیستی در کردستان به شمار می‌رود که با هدف تقویت خدمات توانبخشی و حمایت از جامعه هدف اجرا شده است.

شناسایی بیش از ۳۷ هزار فرد دارای معلولیت در کردستان

مدیرکل بهزیستی استان کردستان با اشاره به گستره جامعه هدف این سازمان در استان اظهار کرد: سازمان بهزیستی متولی ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی به افراد دارای معلولیت است و تاکنون ۳۷ هزار و ۲۸۰ فرد دارای معلولیت در استان شناسایی شده‌اند.

حسین رسولی افزود: حدود ۴۷ درصد از افراد دارای معلولیت تحت پوشش بهزیستی کردستان در گروه معلولیت‌های شدید و خیلی شدید قرار دارند و ارائه خدمات تخصصی و تأمین نیازهای آنان از اولویت‌های این سازمان است.

کردستان متقاضی پشت نوبت ویلچر برقی ندارد

وی تأمین تجهیزات و وسایل توانبخشی مورد نیاز افراد دارای معلولیت را یکی از محورهای اصلی خدمت‌رسانی بهزیستی عنوان کرد و گفت: تلاش شده است نیازهای جامعه هدف در زمینه تجهیزات توانبخشی تأمین شود و در این مسیر از ظرفیت‌های مختلف استفاده شده است.

مدیرکل بهزیستی کردستان ادامه داد: تأمین تجهیزات مورد نیاز افراد دارای معلولیت با استفاده از اعتبارات سازمان بهزیستی، مشارکت خانواده‌ها و حمایت‌های دولتی انجام می‌شود و خوشبختانه در حال حاضر هیچ فرد متقاضی ویلچر برقی در استان در فهرست انتظار قرار ندارد.

افزایش حمایت‌های مالی از مددجویان

رسولی با اشاره به رویکرد دولت چهاردهم در حمایت از افراد تحت پوشش بهزیستی اظهار کرد: در سال جاری شاهد افزایش ۵۰ درصدی مستمری مددجویان و همچنین رشد ۸۰ تا ۹۰ درصدی حق پرستاری افراد تحت پوشش بوده‌ایم که این اقدامات می‌تواند بخشی از هزینه‌های زندگی و مراقبتی جامعه هدف را پوشش دهد.

وی همچنین به اقدامات انجام شده در سال گذشته برای تأمین تجهیزات توانبخشی اشاره کرد و گفت: سال گذشته حدود ۲۲ میلیارد تومان برای خرید و تأمین کمک‌هزینه تجهیزات توانبخشی اختصاص یافت و این امکانات در اختیار افراد متقاضی تحت پوشش بهزیستی قرار گرفت.

مدیرکل بهزیستی استان کردستان افزود: این تجهیزات طیف مختلفی از نیازهای توانبخشی جامعه هدف را شامل می‌شود که از جمله آنها می‌توان به ویلچر، عصا، سمعک و سایر وسایل مورد نیاز افراد دارای معلولیت اشاره کرد و روند تأمین این تجهیزات متناسب با نیاز جامعه هدف ادامه خواهد داشت.

رسولی با اشاره به اهمیت توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری افراد دارای معلولیت اظهار کرد: راه‌اندازی خانه‌های هنر ویژه جامعه افراد دارای معلولیت در سطح کشور در حال پیگیری و اجراست و این مراکز می‌توانند زمینه مناسبی برای بروز استعدادها و تقویت حضور اجتماعی این افراد فراهم کنند.