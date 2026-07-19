به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ میرمحمدرضا موسوی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۱۶ کیلوگرم تریاک در شهریار خبر داد.

وی که فرمانده انتظامی شهریار است، اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۸ باغستان با انجام اقدامات فنی و رصد اطلاعاتی، یک فرد فعال در زمینه توزیع مواد مخدر را شناسایی کردند.

موسوی افزود: با هماهنگی مرجع قضایی، متهم دستگیر و در بازرسی از منزل وی، ۱۶ کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهریار تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، به همراه مواد مخدر مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.