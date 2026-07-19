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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۱

کشف ۱۶ کیلوگرم تریاک در شهریار

کشف ۱۶ کیلوگرم تریاک در شهریار

شهریار- فرمانده انتظامی شهریار از کشف ۱۶ کیلوگرم تریاک و دستگیری یک متهم در عملیات مأموران پلیس این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ میرمحمدرضا موسوی، بعد از ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، از کشف ۱۶ کیلوگرم تریاک در شهریار خبر داد.

وی که فرمانده انتظامی شهریار است، اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۸ باغستان با انجام اقدامات فنی و رصد اطلاعاتی، یک فرد فعال در زمینه توزیع مواد مخدر را شناسایی کردند.

موسوی افزود: با هماهنگی مرجع قضایی، متهم دستگیر و در بازرسی از منزل وی، ۱۶ کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی شهریار تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده، به همراه مواد مخدر مکشوفه برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

کد مطلب 6892740

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