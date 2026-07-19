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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۲

توقیف ۶۰۰ لیتر رنگ غیرمجاز جعلی عصاره زعفران در آران و بیدگل

توقیف ۶۰۰ لیتر رنگ غیرمجاز جعلی عصاره زعفران در آران و بیدگل

کاشان - رئیس مرکز بهداشت شهرستان آران و بیدگل از توقیف و جمع‌آوری نزدیک به ۶۰۰ لیتر رنگ غیرمجاز با عنوان جعلی عصاره زعفران خبر داد.

محسن قمصری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از دریافت گزارش مردمی در سامانه رسیدگی به شکایات وزارت بهداشت (۱۹۰) مبنی بر عرضه رنگ غیرمجاز در یکی از منازل مسکونی آران و بیدگل، تیم‌های بازرسی بهداشت محیط و اداره حقوقی شبکه بهداشت و درمان با هماهنگی و دستور مقام قضایی به محل اعزام شدند.

وی ابراز کرد: در این بازرسی، حدود ۶۰۰ لیتر رنگ غیرمجاز که با عنوان جعلی «عصاره زعفران» نگهداری و عرضه می‌شد، توقیف و جمع‌آوری شد.

رئیس مرکز بهداشت آران و بیدگل با اشاره به تخلفات صورت‌گرفته در عرضه این محصول تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد این فرآورده‌ها با درج جعلی نشان استاندارد و سیب سلامت، بدون امکان استعلام اصالت، همچنین بدون درج نشانی محل تولید و شماره تماس، تولید و توزیع شده بود که می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را به خطر اندازد.

وی با قدردانی از مشارکت شهروندان در گزارش تخلفات حوزه سلامت از طریق سامانه ۱۹۰، از مردم و متصدیان واحدهای صنفی خواست از خرید، مصرف و توزیع فرآورده‌های فاقد مجوز و هویت مشخص خودداری کنند.

کد مطلب 6892839

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