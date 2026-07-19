حفظ انسجام ملی و حمایت از تولید در اولویت استان است

به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر طهماسبی عصر یکشنبه در نشست شورای معاونان استانداری گلستان که با محوریت حمایت از تولید، مدیریت انرژی و تقویت انسجام ملی برگزار شد، با قدردانی از حضور گسترده و پرشور مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، این حضور را نشانه همبستگی، وحدت و وفاداری مردم به آرمانهای انقلاب اسلامی دانست.
وی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش اجتماعی در شرایط کنونی اظهار کرد: همه مدیران و مسئولان موظف هستند در تصمیمگیریها، مواضع رسانهای و اقدامات اجرایی، از هرگونه رفتار، اقدام یا اظهارنظر تنشزا که موجب خدشهدار شدن همدلی و وحدت جامعه شود، پرهیز کنند.
استاندار گلستان با اشاره به اهمیت حمایت از بخش تولید و کشاورزی، از پیگیریهای انجامشده برای پرداخت مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان از اولویتهای دولت است و این موضوع باید با هماهنگی کامل میان دستگاههای مالی و اجرایی با جدیت دنبال شود تا دغدغه بهرهبرداران بخش کشاورزی هرچه سریعتر برطرف شود.
طهماسبی با تأکید بر لزوم آمادگی کامل برای فصل سرما، بر پیشبینی و تأمین پایدار گاز از هماکنون، اجرای برنامههای مدیریت مصرف انرژی و تقویت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و خدماترسان تأکید کرد و خواستار برنامهریزی دقیق برای جلوگیری از هرگونه اختلال در تأمین انرژی استان شد.
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