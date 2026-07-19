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۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۲

حفظ انسجام ملی و حمایت از تولید در اولویت استان است

حفظ انسجام ملی و حمایت از تولید در اولویت استان است

گرگان-استاندار گلستان با تاکید بر حفظ انسجام ملی،گفت: حمایت از تولید، تسریع در پرداخت مطالبات گندمکاران و برنامه‌ریزی برای تأمین پایدار گاز در فصل سرما از اولویت‌های اصلی استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر طهماسبی عصر یکشنبه در نشست شورای معاونان استانداری گلستان که با محوریت حمایت از تولید، مدیریت انرژی و تقویت انسجام ملی برگزار شد، با قدردانی از حضور گسترده و پرشور مردم در مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، این حضور را نشانه همبستگی، وحدت و وفاداری مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی دانست.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش اجتماعی در شرایط کنونی اظهار کرد: همه مدیران و مسئولان موظف هستند در تصمیم‌گیری‌ها، مواضع رسانه‌ای و اقدامات اجرایی، از هرگونه رفتار، اقدام یا اظهارنظر تنش‌زا که موجب خدشه‌دار شدن همدلی و وحدت جامعه شود، پرهیز کنند.

استاندار گلستان با اشاره به اهمیت حمایت از بخش تولید و کشاورزی، از پیگیری‌های انجام‌شده برای پرداخت مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: تسریع در پرداخت مطالبات کشاورزان از اولویت‌های دولت است و این موضوع باید با هماهنگی کامل میان دستگاه‌های مالی و اجرایی با جدیت دنبال شود تا دغدغه بهره‌برداران بخش کشاورزی هرچه سریع‌تر برطرف شود.

طهماسبی با تأکید بر لزوم آمادگی کامل برای فصل سرما، بر پیش‌بینی و تأمین پایدار گاز از هم‌اکنون، اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف انرژی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و خدمات‌رسان تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای جلوگیری از هرگونه اختلال در تأمین انرژی استان شد.

کد مطلب 6892893

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