به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی فرمانده انتظامی شهرستان ری بیان داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی در ۱۳ شهریور ماه امسال با رصدهای اطلاعاتی و خبرهای بدست آمده متوجه شدند، ۳ قاچاقچی در حال انتقال مواد مخدر در پوشش کامیونت حمل میوه از شهرری به سمت استان سمنان می‌باشند.

وی افزود: با هماهنگی قضائی تیم‌های عملیاتی به محورتهران- دامغان اعزام و پس ازچند ساعت تعقیب و مراقبت در یک اقدام ضربتی کامیونت را متوقف و هر ۳ متهم را دستگیر کردند.

رئیس پلیس شهرستان ری ادامه داد: در بازرسی از کامیونت مقدار ۳۸ کیلو گرم مواد مخدر جاساز شده زیربار میوه از نوع گل و تریاک کشف کردند.

سرهنگ حسین مافی در پایان با بیان اینکه پس از تشکیل پرونده و پایان تحقیقات متهمان تحویل مراجع قضایی گردیدند، افزود: از تمامی شهروندان در خواست می‌کنیم با هوشیاری و آگاهی کامل خود را از گرفتارشدن در دام شیطانی اعتیاد بیمه کنند و هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

