  1. جامعه
  2. انتظامی
۱۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۷

کشف جاساز مواد مخدر در جعبه‌های میوه توسط پلیس ری

فرمانده انتظامی شهرستان ری از دستگیری ۳ قاچاقچی مواد مخدر که در حال انتقال مواد مخدر از شهرری به سمت استان سمنان بودند، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین مافی فرمانده انتظامی شهرستان ری بیان داشت: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر این فرماندهی در ۱۳ شهریور ماه امسال با رصدهای اطلاعاتی و خبرهای بدست آمده متوجه شدند، ۳ قاچاقچی در حال انتقال مواد مخدر در پوشش کامیونت حمل میوه از شهرری به سمت استان سمنان می‌باشند.

وی افزود: با هماهنگی قضائی تیم‌های عملیاتی به محورتهران- دامغان اعزام و پس ازچند ساعت تعقیب و مراقبت در یک اقدام ضربتی کامیونت را متوقف و هر ۳ متهم را دستگیر کردند.

رئیس پلیس شهرستان ری ادامه داد: در بازرسی از کامیونت مقدار ۳۸ کیلو گرم مواد مخدر جاساز شده زیربار میوه از نوع گل و تریاک کشف کردند.

سرهنگ حسین مافی در پایان با بیان اینکه پس از تشکیل پرونده و پایان تحقیقات متهمان تحویل مراجع قضایی گردیدند، افزود: از تمامی شهروندان در خواست می‌کنیم با هوشیاری و آگاهی کامل خود را از گرفتارشدن در دام شیطانی اعتیاد بیمه کنند و هرگونه موارد مشکوک را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

