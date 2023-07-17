دستگیری قاچاقچی و کشف ۲۰ کیلو مواد مخدر در کرج

سرهنگ علی سلیم‌پور در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی انجام اقدامات مشترک اطلاعاتی پلیس مبارزه با مواد مخدر فراجا با پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز، فعالیت گسترده یک قاچاقچی مواد مخدر در توزیع تریاک در منطقه محمدشهر کرج محرز شد.

وی افزود: در ادامه با هماهنگی مقام قضائی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان البرز به مخفیگاه متهم اعزام و ضمن دستگیری نامبرده، در بازرسی از آنجا ۲۰ کیلو و ۶۸۰ گرم تریاک کشف کردند.

سرهنگ سلیم پور با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهم به مراجع قضائی خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از توفیقات پلیس در مبارزه با بلای خانمان سوز اعتیاد و قاچاق مواد مخدر از طریق دریافت اخبار مردمی صورت می‌پذیرد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌کنیم هرگونه اخبار و اطلاعات خود در حوزه خرید، فروش و نگهداری مواد مخدر را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.