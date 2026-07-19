ضربه پلیس به شبکه دپوی سوخت قاچاق در مرز سربیشه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی میرزایی شامگاه یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مأموران انتظامی شهرستان سربیشه با همکاری پلیس امنیت اقتصادی خراسان جنوبی و در پی اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی محلهای دپوی سوخت قاچاق در یکی از روستاهای حاشیه مرز شدند.
وی افزود: بررسیها نشان داد سوختهای دپو شده برای انتقال به خارج از استان آمادهسازی شده بود که موضوع با هماهنگی مرجع قضایی به صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت.
فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه بیان کرد: مأموران پس از اخذ مجوز قضایی، در بازرسی از محلهای شناسایی شده، ۹ هزار لیتر فرآورده نفتی قاچاق را کشف و ضبط کردند.
میرزایی ادامه داد: در این عملیات همچنین ۱۰۰ بشکه، ۳۴۳ گالن، ۶ باک غیرمجاز خودروهای سنگین و ۱۲ تانکر مورد استفاده در نگهداری و انتقال سوخت کشف شد و دو دستگاه خودروی سواری نیز توقیف شد.
وی با تأکید بر استمرار برخورد با قاچاقچیان سوخت، گفت: پلیس با هرگونه فعالیت سازمانیافته در زمینه قاچاق فرآوردههای نفتی و اخلال در نظام اقتصادی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از شهروندان خواست در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت غیرقانونی و موارد مشکوک، مراتب را از طریق مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ یا سامانه پیامکی ۱۱۰۵۶ به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.
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