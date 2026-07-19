سخنگوی دولت: استان بوشهر نماد ایستادگی در برابر استعمار و تجاوز است

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در میدان شهید رئیسعلی دلواری بوشهر و در کنار تندیس سردار مبارزه با استعمار، اظهار کرد: مردم ایران بهویژه مردم همیشه قهرمان بوشهر، مرزبانان واقعی هویت، استقلال و عزت کشور هستند و با همین روحیه، ایران را حفظ کردهاند و در آینده نیز خواهند ساخت.
وی با اشاره به سابقه درخشان مقاومت مردم جنوب کشور افزود: مردم بوشهر در طول تاریخ با همدلی، اتحاد و جانفشانی در برابر استعمارگران از جمله پرتغالیها و انگلیسیها ایستادگی کردند و در دوران دفاع مقدس نیز دشمن بعثی را ناکام گذاشتند.
سخنگوی دولت ادامه داد: امروز نیز با همان روحیه مقاومت و با همبستگی ملت ایران، دشمنان این مرز و بوم به اهداف خود نخواهند رسید و ملت ایران با اتکا به وحدت و انسجام ملی از این آزمون نیز سربلند عبور خواهد کرد.
مهاجرانی راهبرد دولت را تکیه بر ظرفیتهای داخلی و همراهی مردم عنوان کرد و گفت: دشمنان با هدف قرار دادن زندگی مردم، مدارس و مراکز درمانی به دنبال ایجاد ناامیدی هستند، اما با لطف خدا، انسجام ملی و همراهی مردم، پیروزی از آن ملت ایران خواهد بود.
وی بوشهر را سرزمین دلاوریها و نماد مقاومت در برابر استعمارگران توصیف کرد و افزود: وقتی از بوشهر سخن میگوییم، از استانی صحبت میکنیم که مردمانش در همه نقاط آن با غیرت، همبستگی و روحیه ایثار در برابر متجاوزان ایستادهاند و این روحیه در دوران دفاع مقدس نیز جلوهای ماندگار از خود به جا گذاشت.
سخنگوی دولت با اشاره به پیگیری وضعیت مناطق آسیبدیده اظهار کرد: دولت بهصورت مستمر شرایط این مناطق را رصد میکند و از ایستادگی مردم و تلاش مدیران دستگاههای اجرایی قدردانی میکند. امیدواریم با همدلی و مشارکت همه مردم، ایران را آبادتر و قویتر از گذشته بسازیم.
مهاجرانی در ادامه سفر خود به بوشهر با خانواده شهیده آسیه شهرآزاد، نخستین بانوی شهید استان بوشهر در جنگ تحمیلی اخیر، دیدار و پیام تسلیت و قدردانی رئیسجمهور را به خانواده این شهید ابلاغ و لوح تقدیری به آنان اهدا کرد.
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