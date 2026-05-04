۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۹:۱۹

اعضای شوراهای اسلامی بخش مرکزی بوشهر تجلیل شدند

بوشهر- آئین تجلیل از اعضای شوراهای اسلامی بخش مرکزی بوشهر با حضور مسئولان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بوشهر عصر دوشنبه در آیین تجلیل از اعضای شوراهای اسلامی بخش مرکزی بوشهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: در شرایط بحران جنگی و با وجود اقدامات خصمانه دشمن علیه تمامیت ارضی کشور در منطقه، مردم غیور شهرستان بوشهر با وجود همه تهدیدها در کنار یکدیگر و در جبهه مقاومت ایستادگی کردند و از هر وجب از خاک این سرزمین عزیز دفاع کردند.

محمد مظفری با اشاره به نقش بی‌بدیل مردم در همبستگی، تصریح کرد: موجب افتخار است که در کنار نیروهای مسلح مردم این سرزمین با همبستگی کم‌نظیر خود ایستادند باور داریم که بخش مهمی از و عقبه مقاومت در جنگ تحمیلی را مردم عزیز در روستاها رقم زدند.

فرماندار بوشهر در ادامه با اشاره به جایگاه شوراها افزود: شوراهای اسلامی نماد عینی همین همبستگی ملی و مردمی هستند، شوراها نه‌تنها حلقه اتصال مردم با نظام اجرایی بلکه نماد اعتماد، وفاق و مشارکت مردمی در روستاها به شمار می‌روند.

وی ضمن قدردانی از نقش مؤثر دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی، تصریح کرد: اینجانب مراتب تقدیر و تشکر خود را از عملکرد صادقانه نقش تسهیلگری شما عزیزان در توسعه روستاها اعلام می‌دارم، زحمات شما در دوره اخیر انسجام‌بخش و قابل تحسین است.

فرماندار بوشهر در ادامه با اشاره به سیاست‌های دولت مردمی و تأکیدات استاندار بوشهر، گفت: حسب تأکید و دستور استاندار محترم بوشهر و در چارچوب سیاست کلان دولت چهاردهم مبنی بر توسعه روستایی و تحقق مهاجرت معکوس، خوشبختانه امروز شاهد هستیم که این سیاست در شهرستان بوشهر به خوبی در حال اجراست و شوراها و دهیاران نقش کلیدی در این مسیر ایفا می‌کنند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مستمر مسئولان و اعضای شوراها به مردم، خاطرنشان کرد: همانگونه که مردم از مسئولان مطالبه می‌کنند اعضای شوراها نیز باید پاسخگوی مطالبات مردمی باشند، افتخار ما خدمتگزاری است و نظرات پیشنهادات و دغدغه‌های شوراها برای ما همواره ارزشمند و تعیین کننده خواهد بود.

