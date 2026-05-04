اعضای شوراهای اسلامی بخش مرکزی بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار بوشهر عصر دوشنبه در آیین تجلیل از اعضای شوراهای اسلامی بخش مرکزی بوشهر ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی بهویژه شهدای جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: در شرایط بحران جنگی و با وجود اقدامات خصمانه دشمن علیه تمامیت ارضی کشور در منطقه، مردم غیور شهرستان بوشهر با وجود همه تهدیدها در کنار یکدیگر و در جبهه مقاومت ایستادگی کردند و از هر وجب از خاک این سرزمین عزیز دفاع کردند.
محمد مظفری با اشاره به نقش بیبدیل مردم در همبستگی، تصریح کرد: موجب افتخار است که در کنار نیروهای مسلح مردم این سرزمین با همبستگی کمنظیر خود ایستادند باور داریم که بخش مهمی از و عقبه مقاومت در جنگ تحمیلی را مردم عزیز در روستاها رقم زدند.
فرماندار بوشهر در ادامه با اشاره به جایگاه شوراها افزود: شوراهای اسلامی نماد عینی همین همبستگی ملی و مردمی هستند، شوراها نهتنها حلقه اتصال مردم با نظام اجرایی بلکه نماد اعتماد، وفاق و مشارکت مردمی در روستاها به شمار میروند.
وی ضمن قدردانی از نقش مؤثر دهیاران و اعضای شوراهای اسلامی، تصریح کرد: اینجانب مراتب تقدیر و تشکر خود را از عملکرد صادقانه نقش تسهیلگری شما عزیزان در توسعه روستاها اعلام میدارم، زحمات شما در دوره اخیر انسجامبخش و قابل تحسین است.
فرماندار بوشهر در ادامه با اشاره به سیاستهای دولت مردمی و تأکیدات استاندار بوشهر، گفت: حسب تأکید و دستور استاندار محترم بوشهر و در چارچوب سیاست کلان دولت چهاردهم مبنی بر توسعه روستایی و تحقق مهاجرت معکوس، خوشبختانه امروز شاهد هستیم که این سیاست در شهرستان بوشهر به خوبی در حال اجراست و شوراها و دهیاران نقش کلیدی در این مسیر ایفا میکنند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مستمر مسئولان و اعضای شوراها به مردم، خاطرنشان کرد: همانگونه که مردم از مسئولان مطالبه میکنند اعضای شوراها نیز باید پاسخگوی مطالبات مردمی باشند، افتخار ما خدمتگزاری است و نظرات پیشنهادات و دغدغههای شوراها برای ما همواره ارزشمند و تعیین کننده خواهد بود.
