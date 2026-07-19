https://mehrnews.com/x3cBTM ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶ کد مطلب 6893014 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۸ تیر ۱۴۰۵، ۲۳:۴۶ تجمع مردم یاسوج در صد و چهل و یکمین شب یاسوج-تجمع مردم یاسوج در قرارهای شبانه به صد و چهل و یکمین شب رسید. دریافت 145 MB کد مطلب 6893014 کپی شد مطالب مرتبط اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود تداوم اجتماع دشمنستیز مردم ارومیه در خیابان برای حفظ همبستگی ملی صد و چهل و یکمین حضور حماسی مردم رشت در میدان اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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