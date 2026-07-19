اختصاص بیش از ۲هزار دستگاه تلویزیون هوشمند به مدارس سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول صفرزائی گفت: در اقدامی ارزشمند و در راستای تحقق عدالت آموزشی، توسعه زیرساختهای فناورانه تعلیم و تربیت و تجهیز مدارس، تعداد ۲ هزار و ۳۷۵ دستگاه تلویزیون هوشمند برای استفاده در کلاسهای درس چندپایه،عشایری و شبانهروزی استان اختصاص یافت.
مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان، با تقدیر و تشکر صمیمانه از حمایتهای ارزشمند معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری، پیگیریهای مجدانه استاندار محترم سیستان و بلوچستان و همراهی دبیر قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی، این اقدام را گامی مؤثر در مسیر توسعه عدالت آموزشی و فراهمسازی فرصتهای برابر یادگیری برای دانشآموزان استان عنوان کرد.
وی اظهار کرد: بهرهگیری از فناوریهای نوین آموزشی، بهویژه در مدارس چندپایه، عشایری و شبانهروزی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت فرآیند یاددهی و یادگیری، تقویت آموزش ترکیبی و افزایش دسترسی دانشآموزان به منابع آموزشی نوین دارد.
مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان افزود: اختصاص این تعداد تجهیزات هوشمند، اقدامی ماندگار و بی مثال برای کاهش فاصلههای آموزشی، توانمندسازی مدارس و ایجاد بسترهای مناسب برای شکوفایی استعدادهای دانشآموزان استان است.
صفرزائی خاطرنشان کرد: این همکاری ارزشمند پس از بازدید ناظران معاونت توسعه روستایی ریاست محترم جمهوری از استان، بررسی ظرفیتها و زیرساختهای طرح حمایت از بازماندگان از تحصیل و با حمایت آن معاونت، پیگیری استاندار محترم و همراهی دبیر قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب برابر آموزشی به ثمر نشسته است.
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