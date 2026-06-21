آغاز روند افزایشی دما و احتمال وقوع گرد و خاک در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا مرادی اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی، الگوی جریانات سطحی مؤثر بر استان مرکزی تا اواخل هفته جاری در برخی ساعات، ماهیت شرقی خواهد داشت.

وی افزود: در صورت خیزش گرد و خاک در بیابان‌های مرکزی کشور، پتانسیل انتقال این ذرات معلق به مناطق همجوار، به‌ویژه نواحی شمال‌شرقی استان مرکزی وجود دارد.

کارشناس هواشناسی استان مرکزی با اشاره به تقویت الگوی تابستانه در منطقه، گفت: با توجه به شرایط جوی حاکم، دمای هوا طی روزهای آتی روند افزایشی خواهد داشت و پیش‌بینی می‌شود تا روز سه‌شنبه، این استان با افزایش نسبی دما مواجه شود.

وی با اشاره به تغییرات جوی در روزهای آتی گفت: به دلیل همگرایی جریانات سطحی، از امروز یکشنبه تا سه‌شنبه احتمال افزایش ابر در ساعات بعدازظهر در برخی از مناطق استان مرکزی وجود دارد.