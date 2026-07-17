تداوم خیزش گرد و خاک و افزایش ابر در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، براساس بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی ، در ساعات بعد ازظهر امروز جمعه، وزش باد در بیابانهای نواحی مرکزی کشور ادامه خواهد داشت.
همچنین خیزش گرد و خاک محلی در مناطق مستعد استان مرکزی، بهویژه مناطق حاشیه تالاب میقان و نواحی شمالی و شرقی، گاهی موجب خیزش گرد و خاک، کاهش دید و کاهش کیفیت هوا خواهد شد.
از امروز جمعه و طی روزهای اولیه هفته آینده، در ساعات بعدازظهر پوشش ابر افزایش خواهد یافت.
دمای هوا طی پنج روز آینده در اکثر مناطق استان مرکزی تغییر محسوسی نخواهد داشت.
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