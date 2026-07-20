مهدی آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز نسبت به روز گذشته کاهش جزئی دما در همه مناطق استان ثبت شد و به‌تدریج با نفوذ جریانات شمالی، روند کاهش دما در استان آغاز می‌شود.

وی افزود: برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه کاهش دمای بیشینه و کمینه در سطح استان پیش‌بینی می‌شود که این کاهش در روز سه‌شنبه محسوس‌تر خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان قزوین ادامه داد: در این مدت، در ارتفاعات شمالی استان گاهی پدیده مه رخ خواهد داد و از اواخر روز چهارشنبه تا صبح پنجشنبه نیز احتمال ریزش بارش‌های پراکنده در برخی مناطق مرتفع شمالی وجود دارد.

آخوندی با اشاره به دمای هوای قزوین گفت: حداکثر دمای امروز شهر قزوین ۳۹ درجه سانتی‌گراد ثبت شد و پیش‌بینی می‌شود تا روز چهارشنبه دمای هوا بین ۵ تا ۶ درجه سلسیوس کاهش یابد.

