رضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی ها حاکی از تقویت جریانات شرقی در بیابان های نواحی مرکزی کشور و بخش هایی از استان مرکزی است که تا روز پنجشنبه در برخی از ساعات موجب خیزش و انتقال گردوخاک همچنین خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد این استان به ویژه مناطق حاشیه تالاب میقان می شود.

وی افزود: اداره کل هواشناسی استان مرکزی به دلیل مخاطرات ناشی از افزایش غلظت ذرات معلق موجود در جو و کاهش کیفیت هوا در برخی مناطق صادر شده است.

کارشناس هواشناسی استان مرکزی گفت: طی پنج روز آتی آسمان این استان عمدتا صاف تا کمی ابری و غبار آلود گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می شود و دمای هوا طی این مدت نوسان محسوسی نخواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، وضعیت هوای اراک اکنون با شاخص ۱۶۸ در وضعیت قرمز و برای تمام گروه‌های سنی سالم است.