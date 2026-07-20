 ۷۶ شکارچی متخلف محیط زیست در خراسان‌ جنوبی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی، علی خانی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تا کنون تعداد ۷۶ نفر متخلف در حوزه محیط زیست دستگیر و ضمن تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شده اند.

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: از ابتدای سال جاری در خراسان جنوبی تاکنون تعداد ۵۳ مورد تخلف زیست محیطی توسط ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی کشف شدند.

وی تصریح کرد: همچنین تعداد هفت مورد تخریب مراتع کشف شده است.

خانی ادامه داد: این تخلفات به ترتیب تعداد ۱۹۷ مورد شکار غیر مجاز پرندگان، ۱۵ مورد مورد شروع به شکار حیوانات وحشی و ۲۵ مورد شکار غیر مجاز پستانداران بوده است.

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی گفت: همچنین ۹ مورد زنده گیری پرندگان، ۱۹ مورد آلودگی های زیست محیطی و دو مورد نگهداری و خرید و فروش غیر مجاز حیوانات وحشی در میان تخلفات محیط زیستی بوده است.

خانی یادآور شد: بیشترین جرایم مشاهده شده دراستان مربوط به شکارغیر مجاز پرندگان و پستانداران وحشی بوده است.

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی تأکید کرد: در این تخلفات تعداد ۱۶ قبضه سلاح مجاز که از آن‌ها استفاده غیر مجاز شده و ۴ قبضه سلاح گلوله زنی و ساچمه زنی غیرمجازوتعداد ۱۲۴ مورد ادوات شکار و صید کشف و ضبط شده است.