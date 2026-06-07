۳۴ متخلف زیست محیطی در خراسان جنوبی دستگیر شدند

علی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ابتدای سال جاری در خراسان جنوبی تاکنون تعداد ۲۱ مورد تخلف زیست محیطی توسط ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی کشف شدند.

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی بیان کرد: همچنین تعداد ۳۴ نفر متخلف در این خصوص دستگیر و ضمن تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شده اند.

وی ادامه داد: تعداد دو مورد تخلف زیست محیطی هم در بستر فضای مجازی و چهار مورد تخلف تخریب مراتع کشف شده است.

خانی ادامه داد: این تخلفات به ترتیب تعداد هفت مورد مربوط به شکار غیر مجاز پرندگان، هشت مورد مورد شروع به شکار حیوانات وحشی و یک مورد مورد شکار غیر مجاز پستانداران، هفت مورد زنده گیری پرندگان، چهار مورد آلودگی های زیست محیطی، و یک مورد نگهداری و خرید وفروش غیر مجاز حیوانات وحشی بوده است.

مدیرکل محیط زیست خراسان جنوبی یادآور شد: بیشترین جرایم مشاهده شده دراستان مربوط به شکارغیر مجاز پرندگان و پستانداران وحشی بوده است.

خانی تأکید کرد: در این تخلفات تعداد ۶ مورد سلاح مجاز که استفاده غیر مجاز از آن ها شده و ۳۶ عدد ادوات شکاروصید کشف شده است.