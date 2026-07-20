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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۱

ورود غیرقانونی صندوق توسعه ملی به بنگاه‌داری

ورود غیرقانونی صندوق توسعه ملی به بنگاه‌داری

بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد صندوق توسعه ملی ساختمانی فاقد سند رسمی مالکیت را به‌عنوان آورده غیرنقدی برای افزایش سرمایه بانک سینا متناسب با سهام خود در این بانک، واگذار کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صندوق توسعه ملی با وجود ممنوعیت قانونی ورود به بنگاه‌داری، ساختمانی فاقد سند رسمی مالکیت را به‌عنوان آورده غیرنقدی برای افزایش سرمایه بانک سینا متناسب با سهام خود در این بانک، واگذار کرده و با وجود تعویق دو ساله فرآیند افزایش سرمایه بانک سینا، تاکنون اقدام مؤثری برای استرداد ملک یا وصول ثمن آن توسط صندوق توسعه ملی صورت نگرفته است.

کد مطلب 6893245
زهرا علیدادی

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