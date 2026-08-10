  1. استانها
  2. تهران
۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۱

جان‌باختگان تصادفات درون‌شهری شرق تهران ۱۰ درصد کاهش یافت

جان‌باختگان تصادفات درون‌شهری شرق تهران ۱۰ درصد کاهش یافت

ورامین- رئیس پلیس راهور ویژه شرق استان تهران از کاهش ۱۰ درصدی جان‌باختگان تصادفات درون‌شهری این حوزه از ابتدای سال خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله رشنو، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: تصادفات جرحی و خسارتی نیز از ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۳۵ و ۳۲ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵ هزار و ۴۹۰ جلد گواهینامه صادر شده و ۳۳ هزار و ۹۰۰ نفر نیز در آزمون گواهینامه رانندگی شرکت کرده‌اند.

رئیس پلیس راهور ویژه شرق استان تهران ادامه داد: در حوزه شماره‌گذاری و تعویض پلاک، ۳۱ هزار و ۳۶۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت خدمات دریافت کرده‌اند.

رشنو با اشاره به نقاط حادثه‌خیز معابر شهری گفت: ۵۱ نقطه حادثه‌خیز در حوزه فعالیت پلیس شناسایی شده که تاکنون هشت نقطه با همکاری شهرداری‌ها و دستگاه‌های مربوطه اصلاح و ایمن‌سازی شده است.

وی همچنین از افزایش ۱۵ درصدی توقیف وسایل نقلیه رانندگان متخلف و افزایش هشت درصدی برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در پنج ماهه امسال خبر داد.

کد مطلب 6912966

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها