به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله رشنو، در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: تصادفات جرحی و خسارتی نیز از ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۳۵ و ۳۲ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۵ هزار و ۴۹۰ جلد گواهینامه صادر شده و ۳۳ هزار و ۹۰۰ نفر نیز در آزمون گواهینامه رانندگی شرکت کرده‌اند.

رئیس پلیس راهور ویژه شرق استان تهران ادامه داد: در حوزه شماره‌گذاری و تعویض پلاک، ۳۱ هزار و ۳۶۸ دستگاه خودرو و موتورسیکلت خدمات دریافت کرده‌اند.

رشنو با اشاره به نقاط حادثه‌خیز معابر شهری گفت: ۵۱ نقطه حادثه‌خیز در حوزه فعالیت پلیس شناسایی شده که تاکنون هشت نقطه با همکاری شهرداری‌ها و دستگاه‌های مربوطه اصلاح و ایمن‌سازی شده است.

وی همچنین از افزایش ۱۵ درصدی توقیف وسایل نقلیه رانندگان متخلف و افزایش هشت درصدی برخورد با تخلفات حادثه‌ساز در پنج ماهه امسال خبر داد.