به گزارش خبرنگار مهر، مالک شریعتی نیاسر، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، امروز -دوشنبه ۲۹ تیر ۱۴۰۵- در دهمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر با اشاره به شرایط کشور پس از تحولات اخیر، اظهار کرد: برگزاری این کنفرانس در شرایط کنونی، پیام تداوم کار، تلاش و تسلیم‌ناپذیری ملت ایران را مخابره می‌کند.

وی با بیان اینکه دشمن تلاش کرده است از زیرساخت‌های انرژی به‌عنوان ابزار فشار استفاده کند، افزود: پاسخ جمهوری اسلامی به این تهدیدها در بخش دفاعی بر عهده نیروهای مسلح و مسئولان ذی‌ربط است، اما در بخش صنعت انرژی، راهبرد اصلی افزایش تاب‌آوری کشور از طریق توسعه زیرساخت‌هاست.

عضو کمیسیون انرژی مجلس توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌صورت پراکنده را یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های افزایش تاب‌آوری شبکه برق دانست و تصریح کرد: توسعه تجدیدپذیرها مبتنی بر نیاز کشور است و می‌تواند آسیب‌پذیری زیرساخت‌های انرژی را کاهش دهد.

شریعتی با قدردانی از اقدامات دولت، وزارت نیرو و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، گفت: روند توسعه تجدیدپذیرها در دولت چهاردهم قابل تقدیر است و تحقق اهداف تعیین‌شده در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم برای افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان برنامه، بر ضرورت تداوم حمایت از این بخش تأکید کرد و از پیگیری ویژه رئیس‌جمهور در اجرای پروژه‌های مرتبط با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر تقدیر کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس همچنین اعلام کرد دهمین کنفرانس انرژی‌های تجدیدپذیر در پنج نشست تخصصی با محورهای تاب‌آوری انرژی، تأمین مالی توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر، مشارکت مردم، ادغام منابع تجدیدپذیر در شبکه برق و نوآوری و کسب‌وکارهای این حوزه برگزار می‌شود.

شریعتی در پایان با ابلاغ پیام رئیس مجلس شورای اسلامی به حاضران، یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ‌های اخیر را گرامی داشت.