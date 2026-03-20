به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش مرکز پایش منابع انرژی تجدیدپذیر و تولیدپراکنده وزارت نیرو، در شرایط دشوار جنگ تحمیلی رمضان و فشارهای وارد بر زیرساخت‌های انرژی کشور، مجموع توان تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور در هفته پایانی سال ۱۴۰۴ به ۲۰۶۱ مگاوات رسید.

نیروگاه‌های خورشیدی با تولید ۱۶۹۱ مگاوات بیشترین سهم را در میان منابع تجدیدپذیر به خود اختصاص داده‌اند.

همچنین بعد از نیروگاه‌های خورشیدی، سامانه‌های خورشیدی پشت بامی با ۲۷۳ مگاوات، نیروگاه‌های بادی با ۶۲ مگاوات، نیروگاه‌های برق‌آبی کوچک با ۳۱ مگاوات و توربین‌های انبساطی با ۴ مگاوات بیشترین سهم را در تولید انرژی پاک داشته‌اند. بر این اساس مجموع تولید ثبت‌شده این منابع در روز ۲۷ اسفند ماه به ۲۰۶۱ مگاوات رسیده است.

با این حال، بررسی‌های فنی نشان می‌دهد میزان واقعی تولید تجدیدپذیرها به دلیل اختلال در ارسال داده‌های پایشی تعدادی از نیروگاه‌ها، بیش از رقم ثبت‌شده است.

تداوم تولید برق از منابع تجدیدپذیر در چنین شرایطی نشان‌دهنده نقش راهبردی این منابع در افزایش تاب‌آوری شبکه برق کشور است.

پراکندگی جغرافیایی نیروگاه‌های خورشیدی و بادی و اتکای کمتر آنها به سوخت‌های فسیلی، سبب می‌شود این منابع در شرایط بحران و محدودیت‌های ناشی از آن بتوانند سهم مهمی در تأمین برق پایدار و کاهش فشار بر سایر بخش‌های تولید برق کشور ایفا کنند.