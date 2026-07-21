الزامات میزبانی شبکه برق از ۳۰ هزار مگاوات تجدیدپذیر تبیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۵ در دومین روز از دهمین کنفرانس انرژیهای تجدیدپذیر در پنل تخصصی «میزبانی مؤثر نیروگاههای تجدیدپذیر در شبکه برق کشور»، کارشناسان و مدیران حاضر بر ضرورت تدوین یک برنامه ساختارمند و مستمر برای افزایش ظرفیت شبکه برق در پذیرش انرژیهای پاک تأکید کردند. در این نشست، بهرهگیری از راهکارهای نوین مدیریت مصرف و ارتقای انعطافپذیری شبکه بهعنوان کلیدیترین راهبرد عبور از چالشهای ناترازی انرژی مطرح شد برگزار شد.
در ابتدای این نشست اعلام شد که این رویداد، آغاز یک فرآیند منسجم و ساختاریافته برای واکاوی چالشها و ارائه راهکارهای عملیاتی جهت افزایش ظرفیت میزبانی شبکه از نیروگاههای تجدیدپذیر است. برگزارکنندگان با اشاره به هدفگذاری وزارت نیرو برای احداث ۳۰ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر، ابراز امیدواری کردند که با همافزایی ارکان صنعت برق، زمینه تحقق کامل این برنامه فراهم شود.
ضرورت هوشمندسازی شبکه برای عبور از سطوح بالای توسعه
کارشناسان حاضر در این پنل تأکید کردند که اگرچه شبکه برق ایران در حال حاضر پتانسیل پذیرش بخش قابل توجهی از ظرفیتهای جدید را دارد، اما برای دستیابی به اهداف کلان و عبور از سطوح بالاتر توسعه، اصلاح مقررات، توسعه زیرساختهای فنی، هوشمندسازی شبکه و افزایش انعطافپذیری آن ضرورتی اجتنابناپذیر است.
علیرضا فریدونیان، عضو هیئت علمی دانشگاه، در این نشست «انعطافپذیری شبکه» را اصلیترین راهکار جهانی برای مدیریت توسعه گسترده انرژیهای تجدیدپذیر دانست و گفت: ویژگیهایی همچون تولید متناوب، وابستگی به شرایط اقلیمی و غیرقابل کنترل بودن منابع تجدیدپذیر، ضرورت ایجاد سازوکارهای جدید برای مدیریت همزمان عرضه و تقاضا را دوچندان کرده است.
توسعه «انعطافپذیری توزیعشده»؛ راهکار مدیریت پایداری شبکه
فریدونیان با استناد به تجربه کشورهای پیشرو، بهویژه در اروپا، اظهار داشت: راهکار اصلی در این حوزه، توسعه انعطافپذیری توزیعشده (Distributed Flexibility) است. در این رویکرد، منابع سمت مصرف، ساختمانهای هوشمند، خودروهای برقی، سامانههای ذخیرهسازی انرژی و برنامههای مدیریت بار، بهعنوان بخشی از راهحل پایداری شبکه ایفای نقش میکنند.
وی انعطافپذیری را توانایی سیستم انرژی برای مدیریت پایدار و اقتصادی عدمقطعیتها در تولید و مصرف توصیف کرد و افزود: این رویکرد علاوه بر افزایش قابلیت اطمینان شبکه، تابآوری آن را در شرایط بحرانی به طور چشمگیری ارتقا میدهد.
نقش «جوامع انرژی» و منابع کوچک ذخیرهسازی در آینده صنعت برق
این استاد دانشگاه با معرفی مفهوم «جوامع انرژی» بهعنوان یکی از الگوهای آینده صنعت برق، تصریح کرد: در این مدل، مشترکان با تولید، ذخیره و مدیریت مشترک انرژی، علاوه بر افزایش خودکفایی، بخشی از نیاز شبکه را نیز تأمین میکنند.
وی به نتایج پژوهشهای انجامشده در این حوزه اشاره کرد و گفت: تجمیع منابع کوچک انعطافپذیر و مدیریت غیرمتمرکز انرژی میتواند ظرفیت میزبانی شبکه از نیروگاههای تجدیدپذیر را بهطور قابل توجهی افزایش دهد. حتی منابع بسیار کوچک ذخیرهسازی مانند باتری تجهیزات الکترونیکی خانگی نیز در صورت مدیریت هوشمند، در بهبود عملکرد شبکه مؤثر خواهند بود.
در پایان این نشست، بر لزوم توسعه فناوریهای هوشمندسازی، مدیریت سمت تقاضا و مشارکت فعال مشترکان بهعنوان الزامات اصلی تحقق اهداف توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در سالهای آتی تأکید شد.
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