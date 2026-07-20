محمد اسماعیل اسدی، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تصور رایج درباره آببر بودن هندوانه همواره با واقعیتهای علمی مطابقت ندارد، اظهار کرد: تجربه موفق کشاورزان روستای مالایشیخ گینگلیک شهرستان کلاله نشان میدهد که این محصول در صورت مدیریت صحیح مزرعه، استفاده از سامانههای نوین آبیاری و بهرهگیری از آبهای سطحی، میتواند با بهرهوری بالای آب و بدون فشار بر منابع آب زیرزمینی تولید شود.
وی افزود: روستای مالایشیخ گینگلیک با حدود ۶۰۰ خانوار و نزدیک به سه هزار نفر جمعیت، یکی از قطبهای مهم کشاورزی شرق استان گلستان به شمار میرود و در بیش از هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی آن محصولاتی همچون گندم، جو، کلزا، نخودفرنگی، گوجهفرنگی و هندوانه کشت میشود.
اسدی با اشاره به جایگاه اقتصادی کشت هندوانه در این روستا اظهار کرد: تولید این محصول در سالهای اخیر به یکی از مهمترین منابع درآمد و اشتغال خانوارهای روستایی تبدیل شده و تجربه کشاورزان منطقه نشان داده است که با مدیریت علمی منابع آب، امکان تولید اقتصادی و پایدار هندوانه کاملاً فراهم است.
این پژوهشگر ارشد آب و خاک با اشاره به بازدیدهای میدانی و بررسی سامانههای آبیاری قطرهای با نوار تیپ در مزارع هندوانه مالایشیخ گینگلیک اظهار کرد: بر اساس مشاهدات و محاسبات فنی، نیاز آبی هندوانه در طول فصل رشد معمولاً بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیمتر است و برخلاف تصور عمومی، این محصول الزاماً آببر محسوب نمیشود.
وی ادامه داد: شاخص اصلی در ارزیابی مصرف آب، میزان آب مصرفی به ازای تولید هر کیلوگرم محصول و بهرهوری مصرف آب است؛ موضوعی که باید مبنای قضاوت درباره محصولات کشاورزی قرار گیرد.
اسدی خاطرنشان کرد: در بسیاری از شرایط، میزان آب مصرفی برای تولید هر کیلوگرم هندوانه حتی از برخی محصولات زراعی مانند گندم، برنج و چغندرقند کمتر است و به همین دلیل نباید تنها بر اساس برداشتهای عمومی درباره آببر بودن محصولات اظهارنظر کرد.
وی یکی از مهمترین مزیتهای کشاورزی در مالایشیخ گینگلیک را بهرهگیری از آبهای سطحی تأمینشده از سد بوستان و رودخانه گرگان دانست و گفت: این ظرفیت ارزشمند موجب شده است بخش عمده نیاز آبی مزارع بدون برداشت گسترده از منابع آب زیرزمینی تأمین شود؛ موضوعی که از منظر حفاظت از منابع آب و تحقق توسعه پایدار، اهمیت ویژهای دارد.
پژوهشگر ارشد آب و خاک و مروج کشاورزی حفاظتی با تأکید بر نقش سامانههای آبیاری قطرهای، مدیریت زمان آبیاری و تجربه ارزشمند کشاورزان منطقه اظهار کرد: افزایش بهرهوری آب تنها به معنای کاهش مصرف آب نیست، بلکه مدیریت صحیح مزرعه، حفظ رطوبت خاک و استفاده از فناوریهای نوین آبیاری نیز نقش تعیینکنندهای در ارتقای بهرهوری منابع آب دارند.
اسدی با اشاره به آثار اقتصادی این الگوی کشت افزود: تولید هندوانه در مالایشیخ گینگلیک علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم، موجب افزایش درآمد خانوارهای روستایی، رونق اقتصاد محلی و تقویت امنیت معیشتی ساکنان منطقه شده است.
وی تأکید کرد: امروز مالایشیخ گینگلیک و روستاهای اطراف آن از جمله یارمتپه، نمونهای موفق از پیوند میان تولید اقتصادی، مدیریت صحیح منابع آب و توسعه پایدار روستایی در استان گلستان به شمار میروند و میتوانند الگویی مناسب برای سایر مناطق کشور باشند؛ الگویی که نشان میدهد پایداری کشاورزی نه به نوع محصول، بلکه به شیوه مدیریت آب، خاک و مزرعه وابسته است.
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