شینا انصاری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر گفت: درباره برخی محصولات کشاورزی مانند هندوانه معمولاً این تصور وجود دارد که جزو محصولات بسیار آببر هستند، اما بررسیهای علمی نشان میدهد که میزان مصرف آب این محصول در برخی موارد کمتر از آن چیزی است که مطرح میشود و حتی در مقایسه با برخی محصولات دیگر نیازمند بررسی دقیقتر و علمیتر است.
شینا انصاری در پاسخ به پرسشی درباره کشت محصولات آببر اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست بهطور مشخص بر حذف یک محصول خاص تأکید ندارد، بلکه مطالبه اصلی ما اصلاح الگوی کشت متناسب با شرایط اقلیمی و منابع آبی کشور است.
وی افزود: در مناطقی که با محدودیت منابع آب مواجه هستند، باید به سمت جایگزینی محصولاتی حرکت کنیم که نیاز آبی کمتری دارند و ممکن است برخی محصولات مانند چغندر قند یا سایر محصولات کشاورزی مصرف آب بالایی داشته باشند و لازم باشد در چارچوب الگوی کشت، درباره نوع و محل کشت آنها بازنگری شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: سیاست ما این است که در حوزههایی که با تنش آبی و محدودیت منابع آب مواجهاند، کشت محصولات پرمصرف با محصولات کمآببر جایگزین شود تا فشار بر منابع آبی کاهش یابد.
وی افزود: در مناطقی که با محدودیت منابع آب مواجه هستند، باید به سمت جایگزینی محصولاتی حرکت کنیم که نیاز آبی کمتری دارند و ممکن است برخی محصولات مانند چغندر قند یا سایر محصولات کشاورزی مصرف آب بالایی داشته باشند و لازم باشد در چارچوب الگوی کشت، درباره نوع و محل کشت آنها بازنگری شود.
پاکسازی مناطق آلوده و برنامههای احیایی در حال اجراست
وی به اقدامات انجام شده برای مدیریت آثار آلودگیهای زیستمحیطی ناشی از حوادث اخیر اشاره کرد و گفت: در مناطقی که با آلودگی نفتی یا سایر مخاطرات محیط زیستی مواجه شده بودند، اقدامات فوری پاکسازی و مدیریت آلودگی با همکاری دستگاههای مرتبط از جمله سازمان بنادر و دریانوردی انجام شد.
وی افزود: برای هر منطقه بر اساس نوع آسیب و شرایط زیستگاهی، برنامههای مدیریت و احیای متفاوتی تعریف میشود و اقدامات لازم متناسب با ویژگیهای هر منطقه در دستور کار قرار دارد.
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