مرتضی الهیاری فومنی، مدیرکل دفتر حملونقل مسافری سازمان راهداری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برنامهریزی ناوگان حملونقل اتوبوسی برای سفرهای اربعین اظهار کرد: در حال حاضر ۵۶۰۰ دستگاه اتوبوس در اختیار داریم که قابلیت پیمایش مسیرهای بلند را دارند.
وی افزود: با توجه به اینکه مرزهای ششگانه اربعین مشترک با کشور عراق در محدوده غرب و جنوب غرب کشور قرار دارند و فاصله زیادی با بسیاری از مراکز استانها و شهرهای کشور دارند، طبیعتاً اتوبوسهایی باید در این عملیات مشارکت کنند که از نظر عمر ناوگان و شرایط فنی، امکان ارائه خدمات در مسیرهای طولانی را داشته باشند.
مدیرکل دفتر حملونقل مسافری سازمان راهداری بیان کرد: از این ۵۶۰۰ دستگاه اتوبوس برای مسیرهای متوسط تا بلند استفاده خواهیم کرد و برای مسیرهای کوتاه نیز از ظرفیت مینیبوس و خودروهای سواری بهره خواهیم گرفت.
وی درباره نرخ بلیت اتوبوس اربعین گفت: با وجود افزایش هزینههای تأمین و نگهداری ناوگان و همچنین شرایط اقلیمی بسیار گرم که استفاده مستمر از سیستم سرمایشی ناوگان را ضروری کرده است، ماهیت سفرهای رفت و برگشتی در ایام اربعین نیز از عواملی است که موجب افزایش هزینه تمامشده خدمات حملونقل میشود.
الهیاری تاکید کرد: با این حال، جامعه فعالان بخش حملونقل مسافر شامل رانندگان، مالکان ناوگان و شرکتهای حملونقل، همانند سایر طرحهای بزرگ جابهجایی مسافر، از جمله مراسمهای ملی گذشته، تمام توان خود را برای حفظ پایداری خدمات حملونقل به کار خواهند گرفت.
ضریب اشغال و هزینههای نگهداری عامل افزایش نرخ بلیت اربعین است
وی از زائران اربعین خواست با تهیه بلیت و برنامهریزی مناسب برای زمان سفر، فعالان حوزه حملونقل را در مدیریت تقاضا یاری کنند و گفت: سفرهای برنامهریزیشده موجب کاهش تراکم تقاضا در روزهای اوج، مدیریت بهتر ضریب اشغال صندلی، کاهش هزینههای سربار تأمین و نگهداری ناوگان و در نهایت ارائه خدمات باکیفیتتر و منظمتر به زائران خواهد شد.
مدیرکل دفتر حملونقل مسافری سازمان راهداری درباره افزایش نرخ بلیت اتوبوسهای اربعین اظهار کرد: افزایش نرخها متناسب با هزینههای تأمین و نگهداری ناوگان و با هدف حفظ پایداری خدمات حملونقل اعمال شده است.
وی یادآور شد: در ایام اربعین، سفرها در دو دوره رفت و برگشت توزیع میشود و در بخشی از این بازه زمانی با کاهش ضریب اشغال صندلی مواجه هستیم. همچنین شرایط آبوهوایی و الزامات مربوط به بهکارگیری رانندگان نیز هزینههایی را به ناوگان تحمیل میکند که باید در تعیین نرخها لحاظ شود.
الهیاری ادامه داد: حدودا نرخ بلیت نسبت به تعرفه معمول حدود ۴۰ درصد تعدیل شده باشد؛ البته این افزایش صرفاً به دلیل سفرهای یکسر خالی یا کاهش ضریب اشغال صندلی و هزینههای مرتبط با ارائه خدمات در ایام اربعین اعمال شده است.
زائران خرید بلیت اتوبوس اربعین را به روزهای پایانی موکول نکنند
وی درباره نحوه خرید بلیت اتوبوس اربعین نیز گفت: قرار نیست سامانه سپاس مستقیماً اقدام به فروش بلیت کند. این سامانه بهتدریج به یک پل ارتباطی میان مردم و سامانههای فروش بلیت تبدیل میشود تا متقاضیان بتوانند تمامی بلیتهای عرضهشده در سکوهای مجاز فروش اینترنتی را بهصورت یکجا مشاهده و نسبت به خرید آنها اقدام کنند.
مدیرکل دفتر حملونقل مسافری سازمان راهداری در پایان خاطرنشان کرد: شرکتهای حملونقل دارای درگاههای اختصاصی و مشترک هستند، اتحادیه شرکتهای حملونقل مسافر نیز درگاه فروش دارد و تمامی سکوهای مجاز فروش اینترنتی بلیت در دسترس مردم قرار دارند و متقاضیان میتوانند از طریق این بسترها نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: افرادی که تمایل دارند بلیت خود را بهصورت حضوری تهیه کنند نیز میتوانند با مراجعه به شرکتهای حملونقل مستقر در پایانههای مسافربری سراسر کشور، بلیت سفر اربعین را بهصورت حضوری دریافت کنند.
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