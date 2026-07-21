به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی خضری، معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای از مشارکت ۶ هزار و ۵۰۰ دستگاه ناوگان اتوبوس حمل‌ونقل عمومی در طرح جابه‌جایی زائران اربعین حسینی خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه ستاد ملی اربعین، برای به‌کارگیری حدود ۳ هزار دستگاه اتوبوس در اختیار وزارتخانه‌های نفت، صنعت، معدن و تجارت، سایر دستگاه‌های اجرایی و صنایع برنامه‌ریزی شده است و امید می‌رود با مشارکت این ناوگان، خدمات شایسته‌ای به زائران ارائه شود.

وی با اشاره به مزایای استفاده از سامانه «سپاس» (سامانه پایش آنلاین سفر) برای خرید اینترنتی بلیت سفرهای اربعین، افزود: خدمات این سامانه از سرگردانی زائران برای تهیه بلیت جلوگیری کرده و موجب تسهیل سفرهای هموطنان می‌شود.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری بیان کرد: زائران علاوه بر خرید بلیت از طریق درگاه‌های اینترنتی، می‌توانند با مراجعه حضوری به شرکت‌های حمل‌ونقل مستقر در پایانه‌های مسافری سراسر کشور نیز بلیت سفرهای اربعینی را تهیه کنند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین زائران از استان‌های تهران، اصفهان، قم، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی راهی عتبات عالیات می‌شوند، ادامه داد: با عرضه بلیت اینترنتی سفرهای بازگشت استان‌های پرتقاضا در سامانه سپاس، امکان برنامه‌ریزی برای مدیریت بهینه سفرها و اعزام ناوگان اتوبوسی به مرزهای اربعینی فراهم شده است.

خضری با تأکید بر ضرورت مدیریت سفرها، اظهار کرد: زائران با برنامه‌ریزی مناسب، مراجعه به نزدیک‌ترین مرز اربعینی به محل سکونت، پرهیز از حضور در مرزهای پرتردد و انتخاب مرزهای جایگزین، می‌توانند نقش مؤثری در مدیریت سفرها و استفاده بهینه از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی ایفا کنند.

وی با اشاره به ابلاغ رسمی نرخ بلیت سفرهای ناوگان حمل‌ونقل عمومی در ایام اربعین، گفت: با استقرار نمایندگان سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در پایانه‌های مسافری و نظارت مستمر بر قیمت فروش بلیت، تخلفات احتمالی در این حوزه مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

معاون حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای افزود: تشکل‌های صنفی، شرکت‌های حمل‌ونقل، رانندگان و مالکان ناوگان حمل‌ونقل عمومی با وجود دشواری‌ها و گرمای شدید هوا، با انگیزه اعتقادی و ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، در خدمت جابه‌جایی زائران عتبات عالیات هستند.

وی در پایان از انجام کنترل‌های فنی ناوگان حمل‌ونقل عمومی توسط مدیران فنی شرکت‌های حمل‌ونقل پیش از آغاز سفرها خبر داد و خاطرنشان کرد: در طول مسیر نیز نیروهای پلیس راه مستقر در محورهای مواصلاتی، کنترل‌های لازم را برای تأمین ایمنی سفرهای زائران انجام می‌دهند.