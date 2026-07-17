قیمت بلیت اتوبوس اربعین ۱۴۰۵ اعلام شد؛ سفر به مهران چقدر هزینه دارد؟

احمدرضا عامری، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز پیش‌فروش بلیت اتوبوس‌های اربعین از امروز، اظهار کرد: طبق نرخ‌های مصوب سازمان راهداری، بهای بلیت مسیر تهران - مهران برای اتوبوس ۴۴ نفره یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، برای اتوبوس ۳۲ نفره یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و برای اتوبوس‌های ۲۵ تا ۲۷ نفره ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

وی افزود: نرخ بلیت مسیر تهران - شلمچه نیز برای اتوبوس ۴۴ نفره یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان، برای اتوبوس ۳۲ نفره یک میلیون و ۸۵۰ هزار تومان و برای اتوبوس‌های ۲۵ تا ۲۷ نفره ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های مسافربری خاطرنشان کرد: برای مسیر تهران - خسروی نیز نرخ بلیت یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان، اتوبوس ۳۲ نفره یک میلیون و ۵۵۰ هزار تومان و اتوبوس‌های ۲۵ تا ۲۷ نفره یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان تعیین شده است.