قدردانی سپاه از اطلاعات مردم اردن

به گزارش خبرگزاری مهر ، سپاه در اطلاعیه ای ضمن قدردانی از اطلاعات مردم اردن اعلام کرد: هواپیماهای بزرگ ترابری C17 و هواپیماهای فرمانده کنترل P8 ارتش متجاوز امریکا در فرودگاه عقبه هدف موشک بالستیک قرار گرفتند.

بسم الله قاصم الجبارین

إِنْ نَکَثُوا أَیْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فی دینِکُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْکُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَیْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ یَنْتَهُونَ

مردم شریف و ارتشیان مجاهد اردن،

با تشکر از همکاری صمیمانه و اطلاعات دقیق شما که موجب هدفگیری دقیق رزمندگان اسلام و انهدام ۲۰ سوله محل استقرار نیروهای ارتش کودک کش آمریکا در منطقه الازرق و کشته شدن ده‌ها نیروی تروریست آمریکایی شد.

رزمندگان نیروی هوافضای سپاه در موج ۲۱ عملیات نصر ۲ با رمز مبارک یا رقیه (س) و تقدیم به دختر بچه های شهید جنگ تحمیلی سوم، با کمک شما، هواپیماهای بزرگ ترابری C17 و هواپیماهای فرمانده کنترل P8 ارتش متجاوز امریکا در فرودگاه عقبه را هدف حمله موشک های بالستیک قرار داده و به تعدادی از آنهاخسارت سنگین وارد کردند.

نظامیان متجاوز آمریکا که طی چند دهه اخیر به بیش از ده کشور اسلامی حمله کرده و میلیون ها مسلمان را کشته اند و حامی اصلی رژیم کودکش صهیونیستی در کشتار عظیم مردم غزه و ویران کردن کرانه باختری هستند، از لحاظ شرعی مهدور الدم هستند و هر مسلمانی، هرجا دستش رسید باید این قاتلان وحشی را بکشد.

با تشکر مجدد از تلاش‌ها و همکاری‌های شما که با انجام تکلیف شرعی راه را برای آزادی قدس شریف هموار می‌کنید.

«إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ یَنْصُرْکُمْ وَ یُثَبِّتْ أَقْدَامَکُمْ»