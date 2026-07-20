مردم منطقه کوزران نگران قطع آب و برق نباشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو، سیف‌الله آقابیگی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو با اشاره به وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۲ و 5.7 ریشتر که صبح امروز منطقه کوزران از توابع استان کرمانشاه را لرزاند، گفت: باتوجه به اینکه این زمین لرزه به نسبت دارای ابعاد بزرگی بود، اما خوشبختانه براساس گزارشات و بررسی‌های اولیه از تاسیسات صنعت آب و برق در این منطقه تاکنون مشکلات و آسیب‌های جدی‌ای به تاسیسات آب و برق در منطقه زلزله‌زده وارد نشده و خدمات آب و برق همچنان برقرار است.

وی با اشاره به وجود مشکل جزئی در تجهیزات کنترلی یکی از واحدهای نیروگاه « بیستون» در این استان، ادامه داد: با این حال نیروهای فنی و متخصص در تلاش برای وارد مدار شدن این نیروگاه بوده و تا ساعات آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافند غیرعامل وزارت نیرو در پایان تاکید کرد: مردم منطقه به هیچ وجه نگران قطع شدن آب و برق نباشند.