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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

کشف ۷۰ کیلوگرم تریاک جاسازی شده در خودروی پژو در لرستان

کشف ۷۰ کیلوگرم تریاک جاسازی شده در خودروی پژو در لرستان

خرم‌آباد - فرمانده انتظامی لرستان از کشف ۷۰ کیلوگرم تریاک جاسازی شده در خودروی پژو در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا هاشمی‌فر صبح امروز دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله‌ای با قاچاق مواد مخدر و برخورد قاطع با سوداگران مرگ، مأموران جان‌برکف پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشراف اطلاعاتی و اقدامات پلیسی، از ورود یک محموله مواد مخدر از استان‌های هم‌جوار به داخل لرستان مطلع شدند.

وی افزود: مأموران با انجام رصد اطلاعاتی دقیق و کنترل محورهای مواصلاتی، خودروی پژو ۴۰۵ حامل مواد مخدر را شناسایی و در یک عملیات غافلگیرانه و مقتدرانه مورد ضربه قرار و متوقف کردند.

فرمانده انتظامی لرستان، تصریح کرد: در بازرسی تخصصی از خودروی توقیف‌شده، ۷۰ کیلوگرم ماده مخدر تریاک که به‌صورت ماهرانه در جاسازی خودرو مخفی شده بود، کشف و یک قاچاقچی مواد مخدر دستگیر شد.

سردار هاشمی‌فر با بیان اینکه متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، تصریح کرد: پلیس باتکیه‌بر اشراف اطلاعاتی، هوشیاری عملیاتی و حمایت دستگاه قضائی، عرصه را بر قاچاقچیان و شبکه‌های توزیع مواد مخدر تنگ کرده و اجازه نخواهد داد سوداگران مرگ امنیت و سلامت جامعه را به مخاطره بیندازند.

وی با هشدار جدی به قاچاقچیان و سوداگران مرگ، تأکید کرد: لرستان جای جولان قاچاقچیان مواد مخدر نیست و هر فرد یا باندی که قصد انتقال، نگهداری یا توزیع مواد مخدر را داشته باشد، بداند در چتر اطلاعاتی پلیس قرار دارد و با برخوردی قاطع، سریع و پشیمان‌کننده روبه‌رو خواهد شد.

کد مطلب 6893319

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