قیمت نفت برنت از ۹۰ دلار عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت آتی نفت خام برنت با ۲.۶۹ دلار یا ۳.۰۵ درصد افزایش، به ۹۰ دلار و ۹۳ سنت در هر بشکه رسید و در بالاترین حد خود از ۱۱ ژوئن ایستاد. نفت برنت هفته گذشته ۱۵.۹ درصد افزایش داشت که بزرگترین افزایش هفتگی آن از آوریل بود.

نفت خام وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲.۱۹ دلار یا ۲.۶۵ درصد افزایش، به ۸۴ دلار و ۶۸ سنت در هر بشکه رسید که بالاترین قیمت از ۱۲ ژوئن بود. قیمت‌های قرارداد آتی نفت آمریکا هفته گذشته ۱۵.۵ درصد افزایش یافت که بزرگترین افزایش هفتگی از اوایل مارس بود.

فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که از ساعت ۷ عصر روز جاری به وقت شرق آمریکا، مرحله جدیدی از حملات نظامی به ایران را اجرا کرده است. ایران نیز در پاسخی کوبنده، مواضع آمریکا در منطقه را هدف قرار داد.