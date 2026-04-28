قیمت نفت همچنان بر مدار صعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، توقف مذاکرات ایران و آمریکا و تداوم اختلال در آبراه حیاتی هرمز و در نتیجه نگرانی از تأمین انرژی از سوی تولیدکنندگان منطقه مهم خاورمیانه سبب شد قیمتهای نفت روز سهشنبه (هشتم اردیبهشت) یک درصد افزایش یابد.
قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال برای تحویل در ماه ژوئن تا ساعت ۴ بامداد روز سهشنبه با یک دلار و ۴۱ سنت یا ۱.۳ درصد افزایش به ۱۰۹ دلار و ۶۴ سنت برای هر بشکه رسید. قیمت نفت برنت در معاملههای روز دوشنبه (هفتم ادیبهشت) با رشد ۲.۸ درصدی به بالاترین سطح از هفتم آوریل (۱۸ فروردین) رسیده بود و امروز هم برای هفتمین روز پیاپی با رشد قیمت همراه بود.
در همین حال نفت خام دابلیوتیآی آمریکا برای تحویل در ماه ژوئن پس از افزایش ۲.۱ درصدی در معاملههای روز گذشته، با یک دلار و ۲۷ سنت یا ۱.۳ درصد افزایش ۹۷ دلار و ۶۴ سنت به ازای هر بشکه دادوستد شد.
پریانکا ساچدوا، تحلیلگر ارشد بازار در مؤسسه فیلیپ نوا، گفت: تردد کشتیها از تنگه هرمز همچنان با اختلال روبهروست و این اختلال بلندمدت همان چیزی است که صرف ریسک نفت را بالا نگه میدارد.
بازار همچنین منتظر است اواخر هفته دادههای مربوط به ذخیرهسازیهای نفت ایالات متحده از سوی شرکتهای خصوصی و دولتی منتشر شود.
تحلیلگران شرکتکننده در نظرسنجی رویترز پیشبینی میکنند که ذخیرهسازی نفت خام آمریکا هفته گذشته ۳۰۰ هزار بشکه افزایش یافته باشد. دادههای رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا درباره ذخیرهسازیهای این کشور قرار است روز چهارشنبه (نهم اردیبهشت) منتشر شود.
