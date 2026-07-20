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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۷

پیامدهای جهانی جنگ علیه ایران؛ قیمت گاز هم بالا رفت

پیامدهای جهانی جنگ علیه ایران؛ قیمت گاز هم بالا رفت

پس از افزایش قیمت نفت خام برنت قیمت گاز در معاملات اروپا نیز از ۷۰۰ دلار در هر هزار متر مکعب فراتر رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، داده های منتشر شده از سوی بورس لندن حاکی از آن است که قیمت قراردادهای آتی گاز در مرکز هلندی تی تی اف به ۷۱۶ دلار در هر هزار متر مکعب رسیده است. این افزایش قیمت برای نخستین باز از ۲۳ مارس گذشته ثبت شده است.

در این گزارش آمده است که افزایش قیمت گاز در اروپا به دلیل تنش های جاری در منطقه و به ویژه تنگه هرمز صورت گرفته است.

همچنین پیشتر گزارش شده بود که قیمت نفت خام برنت با افزایش سه درصدی از سد ۹۰ دلار گذشت و به ۹۰ دلار و ۷۴ سنت رسید. این افزایش قیمت نیز در سایه تداوم تنش ها در منطقه و اختلال حرکت کشتی ها در تنگه هرمز صورت می گیرد.

پیشتر منابع آگاه به رویترز گفته بودند که نیروهای انصارالله یمن در سایه تشدید تنش های منطقه ای خود را برای بستن تنگه باب المندب آماده می کنند. تنگه باب المندب دروازه دریای سرخ به شمار می رود و ۷ درصد از نفت خام جهان از این تنگه عبور می کند.

نگرانی ها در بازارهای جهانی نسبت به تداوم بی ثباتی در بخش نفت و گاز باعث افزایش قمیت ها شده به طوری که تحلیلگران هشدار داده اند این روند می تواند باعث شود قیمت نفت خام از ۱۰۰ دلار نیز عبور کند.

کد مطلب 6893543

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    نظرات

    • IR ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۲۹
      0 0
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      قیمت بالای نفت باعث رونق گرفتن انرژی های پاک و تجدیدپذیر شده الان یک انقلاب بزرگ جهانی در دل بحران در حال شکل گیری هست که تاثیر ان یک دهه دیگر بر دنیا خواهد گذاشت .

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