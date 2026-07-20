ثبت دادخواست قضایی بدون مراجعه حضوری ممکن شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین آقایی، معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، از راه‌اندازی رسمی «سامانه یکپارچه و سکومحور خدمات غیرحضوری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» خبر داد و گفت: این طرح که با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و کارگزاران رسمی به مرحله اجرا رسیده، امکان انجام تمامی مراحل ثبت و ارسال درخواست‌های قضایی را به‌صورت کاملاً برخط (Online) و بدون نیاز به حضور فیزیکی شهروندان در دفاتر فراهم می‌کند.

مزایای کلیدی در یک نگاه

معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، مزایای این طرح را برای شهروندان و نظام قضایی کشور بسیار حائز اهمیت دانست و به نکات برجسته اشاره کرد.

حذف مراجعات حضوری: صرفه‌جویی چشمگیر در وقت، هزینه و کاهش سفرهای درون‌شهری و ترافیک.

دسترسی ۲۴ ساعته: امکان استفاده از خدمات در هر نقطه از کشور و در تمام ساعات شبانه‌روز.

امنیت بالا: استفاده از بسترهای رسمی احراز هویت قوه قضائیه و امضای الکترونیک «عدل‌ایران».

ارتباط تعاملی: اصلاح مدارک در صورت نقص، بدون نیاز به مراجعه مجدد.

شفافیت مالی: پرداخت مستقیم هزینه‌ها از طریق درگاه‌های رسمی بانک مرکزی و سامانه «سخا».

دیوارهای فیزیکی میان شهروندان و عدالت، با قدرت فناوری اطلاعات فرو ریخته است

آقایی افزود: امروز مفتخریم اعلام کنیم که دیوارهای فیزیکی میان شهروندان و عدالت، با قدرت فناوری اطلاعات فرو ریخته است؛ با رونمایی از سامانه “یکپارچه و سکومحور” خدمات غیرحضوری دفاتر خدمات الکترونیک قضایی”، دیگر هیچ شهروندی برای ثبت دادخواست، اظهارنامه یا شکواییه خود نیاز به ایستادن در صف‌های طولانی دفاتر نخواهد داشت؛ این طرح نه تنها کرامت شهروندان را حفظ می‌کند، بلکه بازدهی کاری دستگاه قضایی را به طور چشمگیری افزایش خواهد داد؛ ما به دنبال عدالتی آسان، ارزان و در دسترس برای همه مردم ایران هستیم.

وی تصریح کرد که این گام، تحولی اساسی در مسیر هوشمندسازی خدمات قضایی و تحقق عدالت الکترونیک در کشور محسوب می‌شود و ارقام ثبت‌شده در سال ۱۴۰۵ گواه روشنی بر اعتماد عمومی به این مسیر تحول‌آفرین است.

معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در پایان خاطر نشان ساخت که هموطنان می‌توانند از طریق وبگاه my.kdke.ir و یا از طریق «عدل ایران» و انتخاب بخش «خدمات نوین قضایی» وارد این سامانه شده و خدمات لازم را دریافت نمایند.