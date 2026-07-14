عباس اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوه‌های جدید کلاهبرداری سایبری اظهار کرد: طی سال‌های اخیر سودجویان با سوءاستفاده از اعتماد مردم به سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی، اقدام به ارسال پیامک‌ها و پیام‌هایی در پیام‌رسان‌های مختلف با عنوان ابلاغیه قضایی می‌کنند که هدف اصلی آنها سرقت اطلاعات بانکی و برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان است.

وی بیان کرد: این افراد معمولاً با استفاده از بدافزارها، پیامک‌هایی تولید و برای شهروندان ارسال می‌کنند که در ظاهر بسیار شبیه پیام‌های سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه است. در این پیام‌ها از لینک‌ها و نشانی‌هایی استفاده می‌شود که شباهت زیادی به آدرس اصلی سامانه ابلاغ دارد و همین موضوع باعث می‌شود برخی افراد بدون توجه به جزئیات، روی لینک کلیک کنند.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری خراسان جنوبی افزود: پس از ورود به این لینک‌ها، کاربران به صفحات پرداخت جعلی هدایت می‌شوند و با وارد کردن اطلاعات کارت بانکی خود، زمینه برداشت غیرمجاز از حسابشان را فراهم می‌کنند و متأسفانه در بسیاری از موارد موجودی حساب آنها به سرقت می‌رود.

وی با تأکید بر اینکه شهروندان باید نسبت به این شیوه‌های کلاهبرداری هوشیار باشند، گفت: مهم‌ترین نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که پیامک‌های واقعی ابلاغ قضایی هیچ‌گاه دارای لینک نیستند و ابلاغیه‌های رسمی فقط از سرشماره ADLIRAN برای مخاطبان ارسال می‌شود.

اسماعیلی ادامه داد: هر پیامکی که با عنوان ابلاغ قضایی از شماره‌ای غیر از ADLIRAN ارسال شود یا در متن آن لینک اینترنتی برای مشاهده ابلاغیه یا پرداخت وجه وجود داشته باشد، جعلی است و نباید به آن اعتماد کرد.

وی در ادامه با اشاره به راهکارهای امن برای دریافت اوراق قضایی اظهار کرد: در راستای تسهیل دسترسی مردم و افزایش امنیت خدمات قضایی، بازوی رسمی «عدل ایران» در پیام‌رسان «بله» راه‌اندازی شده است و هموطنان می‌توانند با فعال‌سازی این بازو، تمامی ابلاغیه‌ها و اوراق قضایی خود را به صورت امن و بدون نیاز به مراجعه به لینک‌های ناشناس دریافت و مشاهده کنند.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری خراسان جنوبی تصریح کرد: فعال‌سازی این خدمت علاوه بر سهولت دسترسی، می‌تواند احتمال گرفتار شدن افراد در دام مجرمان سایبری را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.

اسماعیلی درباره اقدامات لازم در صورت کلیک روی لینک‌های جعلی نیز گفت: افرادی که به هر دلیل وارد این لینک‌ها شده یا اطلاعات بانکی خود را ثبت کرده‌اند، باید در نخستین فرصت نسبت به غیرفعال کردن کارت بانکی خود از طریق بانک یا سامانه‌های بانکی اقدام کنند تا از هرگونه برداشت احتمالی جلوگیری شود.

وی افزود: پس از آن نیز لازم است پیامک‌های جعلی حذف شده و در سریع‌ترین زمان ممکن با مراجعه به پلیس فتا نسبت به ثبت شکایت و پیگیری موضوع اقدام شود تا امکان شناسایی و برخورد قانونی با عاملان این جرایم فراهم شود.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری خراسان جنوبی با بیان اینکه تعدادی از پرونده‌های مربوط به این نوع کلاهبرداری در دستگاه قضایی تشکیل شده است، اظهار کرد: برخی از این پرونده‌ها رسیدگی و تعیین تکلیف شده و تعدادی دیگر نیز در مراحل رسیدگی قرار دارد.

اسماعیلی در پایان از شهروندان خواست با رعایت نکات امنیتی، از کلیک روی هرگونه لینک ناشناس خودداری کرده و برای دریافت ابلاغیه‌های قضایی صرفاً به پیامک‌های ارسالی از سرشماره ADLIRAN و مسیرهای رسمی اعلام‌شده از سوی قوه قضائیه اعتماد کنند تا از گرفتار شدن در دام کلاهبرداران اینترنتی پیشگیری شود.