خونخواهی در فقه و حقوق اسلامی، مطالبه عدالت است 

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسین طهماسبی، با تبیین مبانی فقهی، حقوقی و بینالمللی خونخواهی رهبر شهید، اظهار کرد: در فرهنگ اسلامی، خونخواهی مفهومی ریشهدار و مبتنی بر عدالت است و هرگز به معنای انتقامگیری شخصی تلقی نمیشود، بلکه بیانگر حق مشروع برای مطالبه عدالت، شناسایی مجرم و اجرای حکم قانون به عنوان وظیفه ذاتی حاکمیت اسلامی است.
وی با اشاره به مبانی فقه اسلامی افزود: قرآن کریم با تأکید بر حرمت جان انسان، برای اولیای دم حق مطالبه پیشبینی کرده و این آموزه را منشأ مشروعیت قصاص و احقاق حق دانستهاند؛ همچنین فلسفه قصاص به مفهوم خاص در فقه اسلامی، حفظ امنیت و به تعبیر قران حیات و حفظ زندگی است کما اینکه فلسفه خونخواهی در بُعد اجتماعی و از باب وظیفه حاکمیت، حفاظت از آرامش و امنیت جامعه، جلوگیری از تکرار جنایت و بازدارندگی و در نهایت صیانت از حقوق مردم است.
حجت الاسلام طهماسبی با اشاره به ابعاد بینالمللی این موضوع گفت: حقوق بینالملل نیز تعرض به جان انسان، بهویژه در مواردی که نقض تعهدات بینالمللی یا ارتکاب جنایات جنگی مطرح باشد، بدون پاسخ نمیگذارد و اسناد مهمی همچون منشور سازمان ملل متحد، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و قواعد مسئولیت بینالمللی دولتها، سازوکارهایی را برای بررسی، پاسخگویی و تعقیب مسئولان چنین اقدامات پیشبینی کرده و اصولی نظیر، منع توسل به زور، اصل استقلال دولتها، حق دفاع مشروع و مقابله به مثل، لزوم جبران خسارات مادی و معنوی، منع بی کیفرمانی هم قابل تمسک است.
وی تأکید کرد: اگر چه در عمل استکبار امریکا و سیطره آنان بر ساختارهای سیاسی و قضایی بینالمللی امید عدالت را کاهش داده است اما ساز و کار های بینالمللی آن دیده شده است و بر ای این موضوع قوه قضاییه به توصیه امام شهید، پیگیر موضوعات بوده و اخیراً میزبان جمعی از وکلای بینالمللی برای جمع آوری ادله و مستند سازی جنایات امریکا و اسراییل بود.
رئیس کل دادگستری استان یزد در پایان خاطرنشان کرد: مفهوم خونخواهی در ادبیات حقوقی امروز، بیش از آنکه ناظر به قصاص که قطعاً حق مسلم بوده و باید پیگیری اجرای آن نسبت به تمامی مباشرین و مسببین بوده، به معنای پیگیری حقیقت، تعقیب قانونی مرتکبها، اجرای عدالت و احقاق حقوق قربانیان است؛ اصلی که هم در فقه اسلامی، هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و هم در قواعد بنیادین حقوق بینالملل مورد تأکید قرار گرفته است.
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