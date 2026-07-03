محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این خدمت جدید اظهار کرد: در سامانه «عدل ایران» قابلیت جدیدی طراحی شده است که افرادی که قصد تودیع وثیقه یا قبول کفالت برای شخص دیگری را دارند، بتوانند این فرآیند را به صورت الکترونیکی انجام دهند.

وی افزود: تاکنون برای ارسال لایحه در یک پرونده، فرد باید از اشخاص مرتبط با همان پرونده باشد، اما در این خدمت جدید، امکان مستقلی برای ثبت درخواست وثیقه یا کفالت ایجاد شده است تا افرادی که طرف پرونده نیستند نیز بتوانند برای متهم اعلام ضمانت کنند.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تصریح کرد: بر این اساس، هر شخصی از هر شهر و هر نقطه‌ای از کشور می‌تواند اعلام کند که قصد دارد کفالت یا وثیقه فردی را در یک پرونده بر عهده بگیرد و دیگر نیازی به مراجعه حضوری به شعبه رسیدگی‌کننده نخواهد داشت.

کاظمی‌فرد ادامه داد: این خدمت به‌زودی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز در دسترس قرار می‌گیرد و پس از ثبت درخواست، فرآیند بررسی و احراز هویت به صورت برخط انجام خواهد شد.

وی با اشاره به استفاده از خدمات هوشمند در این فرآیند گفت: اگر وثیقه به صورت سند ملکی باشد، پس از احراز اصالت هویت شخص، ارزش ملک به صورت برخط استعلام می‌شود و در صورت تأیید، عملیات بازداشت ملک نیز به شکل الکترونیکی انجام خواهد شد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تأکید کرد: حتی ایرانیان خارج از کشور نیز می‌توانند از طریق این سامانه درخواست خود را ثبت کنند و پس از انجام استعلام‌های لازم، شعبه قضایی بدون نیاز به حضور فیزیکی وثیقه‌گذار، تصمیم مقتضی را اتخاذ خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: اجرای این خدمت موجب کاهش مراجعات حضوری، تسریع در فرآیند تأمین وثیقه و آزادی افراد واجد شرایط خواهد شد و در بسیاری از موارد، فردی که در شعبه قضایی منتظر تأمین وثیقه است، پس از تکمیل فرآیندهای الکترونیکی، بدون اتلاف وقت می‌تواند آزاد شده و به منزل بازگردد.