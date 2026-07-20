ورود ۵۰۰ آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، آیین ارتقای ظرفیت ناوگان آمبولانس های بیمارستانی و اورژانس کشور در انبار دارویی کشور با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.

جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، از اجرای برنامه گسترده نوسازی ناوگان آمبولانس‌های کشور خبر داد و گفت: با وجود شرایط دشوار سال‌های اخیر، از جمله بحران‌ها و جنگ، خدمات اورژانس بدون وقفه ادامه یافته و تلاش شده است مردم جز رنج بیماری، دغدغه دیگری در حوزه سلامت نداشته باشند.

وی با اشاره به برگزاری موفق مناقصه تأمین آمبولانس‌ها اظهار کرد: این مناقصه در زمان و چارچوب مقرر برگزار شده و روند اجرای آن به‌خوبی پیش رفته است. همچنین شرکت مجری، تعهدات خود را به نحو مطلوب انجام داده و تاکنون بخش قابل توجهی از برنامه تأمین آمبولانس‌ها به سرانجام رسیده است.

رئیس سازمان اورژانس کشور از اجرای طرح مشارکتی با استانداری‌ها برای توسعه ناوگان خبر داد و افزود: این طرح با سفر وزیر بهداشت به استان کرمان آغاز شد و تاکنون با حدود ۱۴ استان تفاهم‌نامه همکاری امضا شده است. به گفته وی، نوسازی ناوگان در استان‌های هرمزگان و کرمان به طور کامل انجام شده و در استان سیستان و بلوچستان نیز حدود ۷۰ درصد شاسی‌های مورد نیاز وارد شده و مراحل تکمیل در حال انجام است.

میعادفر اعلام کرد: پیش‌بینی می‌شود با مشارکت دولت، مجلس و استانداری‌ها، حدود ۵۰۰ دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس کشور اضافه شود.

وی افزود: با تأمین منابع مالی و تخصیص اعتبارات از سوی سازمان برنامه و بودجه، روند جایگزینی ناوگان فرسوده با سرعت بیشتری ادامه یابد.

وی همچنین تأکید کرد آمبولانس‌های جدید از مدل‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ خواهند بود و مطابق جدیدترین استانداردهای روز دنیا وارد ناوگان اورژانس کشور می‌شوند. به گفته رئیس سازمان اورژانس، یکی از سیاست‌های این سازمان استفاده از خودروهایی است که بیش از یک سال از زمان تولید آن‌ها نگذشته باشد تا کیفیت و ایمنی خدمات پیش‌بیمارستانی حفظ شود.

رئیس سازمان اورژانس کشور در پایان ضمن قدردانی از حمایت‌های دولت، مجلس و استانداری‌ها، ابراز امیدواری کرد با اجرای کامل برنامه نوسازی ناوگان، خدمات اورژانس با کیفیت بالاتر و سرعت بیشتر به مردم در سراسر کشور ارائه شود.

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