به گزارش خبرگزاری مهر مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان البرز از تولید مجموعه تلویزیونی «قاصدک» خبر داد و گفت: این مجموعه با هدف آشنایی کودکان و نوجوانان با فرهنگ ایثار، مقاومت و سیره شهدا در حال تولید است.
سردار سرتیپ دوم پاسدار نادر ادیبی، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان البرز و مدیر پروژه مجموعه تلویزیونی «قاصدک»، اظهار کرد: مجموعه تلویزیونی «قاصدک» با رویکردی آموزشی، فرهنگی و کودکمحور، روایتگر داستانهایی الهامبخش از زندگی شهدا برای نسل کودک و نوجوان خواهد بود.
وی افزود: این مجموعه در فضایی عروسکی، کودکانه و تفکرمحور، در معاونت هنری و سینمایی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان البرز در حال تولید است و میکوشد نسل جوان را از دوران کودکی با گفتمان حماسه، ایثار و پایداری آشنا سازد.
سردار ادیبی با اشاره به روند اجرای این پروژه تصریح کرد: فرآیند پژوهش، نگارش، طراحی هنری، کارگردانی، ساخت دکور و عروسکهای این مجموعه با همت معاونت هنری و سینمایی این اداره کل در حال انجام است.
وی ادامه داد: این مجموعه با تهیهکنندگی فاطمه علیپور، نویسندگی و کارگردانی سعیده منصوریفرد و مدیریت فرهنگی، رسانهای و روابط عمومی سامان پارسامنش در حال تولید است. همچنین در فرآیند ساخت آن از ظرفیتها و امکانات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و صدا و سیمای مرکز البرز نیز بهره گرفته میشود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت استان البرز با تأکید بر ضرورت آشنایی نسل جدید با فرهنگ مقاومت از دوران کودکی، اظهار امیدواری کرد این مجموعه زمینهساز همافزایی بیشتر نهادهای فرهنگی در تولید محتوای فاخر حوزه دفاع مقدس باشد.
سردار ادیبی خاطرنشان کرد: مجموعه تلویزیونی «قاصدک» پس از تکمیل مراحل تولید، در تابستان سال جاری از شبکه استانی البرز روی آنتن خواهد رفت.
وی در پایان از تولید سه پروژه سینمایی دیگر در این اداره کل خبر داد و گفت: آثار سینمایی مرتبط با زندگی سردار شهید غلامرضا کیانپور، سرلشکر شهید ولیالله فلاحی و سرلشکر خلبان زندهیاد محمود اسکندری نیز در دست تولید قرار دارد که جزئیات آنها بهزودی اطلاعرسانی خواهد شد.
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