غلامرضا شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر، از فعالیت شبانه‌روزی ناوگان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه در مرز بین‌المللی خسروی خبر داد و اظهار کرد: همزمان با افزایش تردد زائران اربعین حسینی، تمامی ظرفیت‌های سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه برای ارائه خدمات مطلوب و تسهیل جابه‌جایی زائران در این مرز به کار گرفته شده است.

وی با اشاره به استقرار کامل ناوگان حمل‌ونقل مسافر در مرز خسروی، افزود: ناوگان این سازمان به‌صورت شبانه‌روزی و در قالب شیفت‌های کاری منظم، مسئولیت جابه‌جایی و خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را بر عهده دارد و تلاش می‌شود خدمات حمل‌ونقل با نظم، سرعت، ایمنی و کیفیت مناسب به زائران ارائه شود.

رئیس سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه با بیان اینکه خدمت به زائران اربعین حسینی افتخاری بزرگ برای مجموعه مدیریت شهری است، تصریح کرد: همه عوامل اجرایی، رانندگان و کارکنان این سازمان با روحیه جهادی و احساس مسئولیت، به‌صورت مستمر در محل مأموریت حضور دارند تا روند جابه‌جایی زائران بدون وقفه و با کمترین مشکل انجام شود.

شهبازی با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی رانندگان، کارکنان و تمامی عوامل اجرایی سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه، گفت: همدلی، تعهد، مسئولیت‌پذیری و حضور مستمر همکاران، نقش مهمی در ارائه خدمات شایسته به زائران اربعین حسینی دارد و این همراهی ارزشمند موجب شده روند خدمت‌رسانی در مرز بین‌المللی خسروی با انسجام و هماهنگی مطلوب دنبال شود.

وی ادامه داد: تلاش مجموعه سازمان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه بر این است که زائران در طول حضور خود در مرز خسروی، خدماتی ایمن، منظم و در شأن زائران حضرت سیدالشهدا (ع) دریافت کنند و با برنامه‌ریزی انجام شده، ناوگان حمل‌ونقل آمادگی کامل برای پاسخگویی به حجم بالای تردد زائران را دارد.

مدیر قرارگاه حمل‌ونقل اربعین حسینی در مرز بین‌المللی خسروی با تأکید بر اینکه تمامی امکانات و ظرفیت‌های سازمان برای خدمت‌رسانی بسیج شده است، خاطرنشان کرد: این خدمت‌رسانی تا پایان ایام اربعین حسینی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و ناوگان حمل‌ونقل مسافر شهرداری کرمانشاه با تمام توان در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی، برای رفاه و تسهیل تردد زائران در مرز بین‌المللی خسروی فعالیت خواهد کرد.