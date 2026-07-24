استفاده از ظرفیت اربعین در تحقق وعده خونخواهی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی اربعین؛ فناوری اجتماعی تحقق خونخواهی با عنوان هیئت، اربعین، مقاومت، خونخواهی با مشارکت پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیه‌السلام و برخی نهادهای حوزوی برگزار می‌شود.

در این نشست جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه ظرفیت‌های اربعین به‌عنوان یک فناوری اجتماعی در شکل‌دهی به هویت جمعی، تقویت فرهنگ مقاومت، امت‌سازی و تحقق آرمان خونخواهی حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام از منظر علمی و تمدنی بررسی خواهند کرد..

این نشست روز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ به نشانی قم، پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیه‌السلام برگزار خواهد شد