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۲ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۷

استفاده از ظرفیت اربعین در تحقق وعده خونخواهی

استفاده از ظرفیت اربعین در تحقق وعده خونخواهی

نشست علمی اربعین؛ فناوری اجتماعی تحقق خونخواهی با حضور جمعی از صاحبنظران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی اربعین؛ فناوری اجتماعی تحقق خونخواهی با عنوان هیئت، اربعین، مقاومت، خونخواهی با مشارکت پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیه‌السلام و برخی نهادهای حوزوی برگزار می‌شود.

در این نشست جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه ظرفیت‌های اربعین به‌عنوان یک فناوری اجتماعی در شکل‌دهی به هویت جمعی، تقویت فرهنگ مقاومت، امت‌سازی و تحقق آرمان خونخواهی حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام از منظر علمی و تمدنی بررسی خواهند کرد..

این نشست روز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ به نشانی قم، پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیه‌السلام برگزار خواهد شد

کد مطلب 6897378
سیده فاطمه سادات کیایی

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