استفاده از ظرفیت اربعین در تحقق وعده خونخواهی

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی اربعین؛ فناوری اجتماعی تحقق خونخواهی با عنوان هیئت، اربعین، مقاومت، خونخواهی با مشارکت پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیهالسلام و برخی نهادهای حوزوی برگزار میشود.
در این نشست جمعی از اساتید حوزه و دانشگاه ظرفیتهای اربعین بهعنوان یک فناوری اجتماعی در شکلدهی به هویت جمعی، تقویت فرهنگ مقاومت، امتسازی و تحقق آرمان خونخواهی حضرت سیدالشهدا علیهالسلام از منظر علمی و تمدنی بررسی خواهند کرد..
این نشست روز شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵ از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۶:۰۰ به نشانی قم، پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم علیهالسلام برگزار خواهد شد
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