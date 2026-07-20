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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

لزوم تسریع در تکمیل پروژه بلوار «رنگین‌کمان» منطقه گلدشت خرم‌آباد

لزوم تسریع در تکمیل پروژه بلوار «رنگین‌کمان» منطقه گلدشت خرم‌آباد

خرم‌آباد - فرماندار مرکز لرستان بر لزوم تسریع در تکمیل پروژه بلوار «رنگین‌کمان» منطقه گلدشت شرقی خرم‌آباد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در بازدید از پروژه بلوار رنگین‌کمان در منطقه گلدشت شرقی، بر تسریع در تکمیل این پروژه و رفع موانع اجرایی آن تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش این محور در کاهش بار ترافیکی شهر، اظهار کرد: اجرای این پروژه، دسترسی ساکنان مناطق پشته حسین‌آباد، گلدشت شرقی و محلات اطراف به نقاط مختلف شهر را تسهیل کرده و روان‌سازی ترافیک، مطالبه به‌حق مردم است.

فرماندار مرکز لرستان، افزود: فرمانداری برای رفع موانع اجرایی پروژه و تسریع در بهره‌برداری آن، حمایت و هماهنگی لازم را با شهرداری و دستگاه‌های مرتبط انجام خواهد داد.

درمنان همچنین با تأکید بر ساماندهی ورودی‌های شهر، گفت: ورودی‌های خرم‌آباد به‌عنوان ویترین مرکز استان باید متناسب با شأن و جایگاه این شهر زیباسازی و ساماندهی شوند.

وی بر تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و ارتقای کیفیت خدمات شهری در راستای افزایش رضایتمندی شهروندان تأکید کرد.

کد مطلب 6893461

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