به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان در بازدید از پروژه بلوار رنگینکمان در منطقه گلدشت شرقی، بر تسریع در تکمیل این پروژه و رفع موانع اجرایی آن تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش این محور در کاهش بار ترافیکی شهر، اظهار کرد: اجرای این پروژه، دسترسی ساکنان مناطق پشته حسینآباد، گلدشت شرقی و محلات اطراف به نقاط مختلف شهر را تسهیل کرده و روانسازی ترافیک، مطالبه بهحق مردم است.
فرماندار مرکز لرستان، افزود: فرمانداری برای رفع موانع اجرایی پروژه و تسریع در بهرهبرداری آن، حمایت و هماهنگی لازم را با شهرداری و دستگاههای مرتبط انجام خواهد داد.
درمنان همچنین با تأکید بر ساماندهی ورودیهای شهر، گفت: ورودیهای خرمآباد بهعنوان ویترین مرکز استان باید متناسب با شأن و جایگاه این شهر زیباسازی و ساماندهی شوند.
وی بر تسریع در تکمیل پروژههای عمرانی نیمهتمام و ارتقای کیفیت خدمات شهری در راستای افزایش رضایتمندی شهروندان تأکید کرد.
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